Jis tikino jau bene prieš metus girdėjęs, kad „kažkas bus daroma“, o štai dabar Seimas ypatingos skubos tvarka apsisprendė tirti LRT veiklą: atlikti parlamentinį tyrimą dėl ūkinės, finansinės, vadybinės veiklos.

„Aš ne prieš tai, ypač, jei yra kažkas, kas kelia abejonių konkrečiai. LRT Taryba siūlė, kad Valstybės kontrolė gali atlikti auditą, yra ir daugiau institucijų. Didelę dalį to, ką mes veikiame, mūsų finansų, galima rasti ir Finansų ministerijoje“, – aiškino A. Siaurusevičius.

DELFI primena, kad lapkričio pabaigoje LRT pateikė atsakymus į grupės Seimo narių, suabejojusių nacionalinio transliuotojo skaidrumu, pateiktus klausimus. Tačiau politikų nepasiekė dalis prašytos informacijos, susijusios su prodiuserinėmis įmonėmis, LRT audito rezultatais – ji nepateikta motyvuojant konfidencialumo reikalavimais.

Gruodžio 13-ąją po papildomais klausimais LRT apie darbuotojų atlyginimus, sutartis su prodiuserinėmis kompanijomis ir turto nuomą pasirašė jau 80 Seimo narių, tarp jų ir premjeras Saulius Skvernelis, kai kurie opozicijos atstovai. Sausio 2-ąją politikams buvo perduoti papildomi LRT atsakymai.

Įžvelgia R. Karbauskio interesus

Pasak LRT vadovo, visi supranta, kad politikai gali būti suinteresuoti, tad ir premjero žodžius, kad „pažiūrėjus tą informaciją, man, kaip buvusiam teisėsaugininkui, vienareikšmiai mano sprendimas būtų kreiptis į teisėsaugą, kad būtų atliekamas tyrimas“, jis supranta kaip siūlymą tyrimą pradėti ne Seimui, o kitoms atsakingoms institucijoms, nes Parlamento nariai nėra auditoriai.

„Kai Seimas tiria žiniasklaidą, jiems patiems bus labai sunku paneigti, kad jie nėra suinteresuoti. Bet koks politiko pasisakymas apie tai gali būti traktuojamas kaip „žurnalistas ne taip parodė“, „ne taip paklausė“. Tuo labiau, kad aš esu neformalių „užmetimų“ girdėjęs, kad kažką per trumpai, ne taip parodė. Seime dabar yra daug naujokų, greičiausiai jie neįsivaizdavo, kad jų bus klausiama, jais domimasi“, – dėstė LRT vadovas, omenyje turėdamas Ramūną Karbauskį – į politiką pasukusį iš verslo.

A. Siaurusevičiaus teigimu, R. Karbauskis „vaizduoja, kad jis kaip ir ne prie ko, bet bando vairuoti automobilį nuo užpakalinės sėdynės, o už vairo sėdi Agnė Širinskienė ir dar keli“.

LRT vadovo manymu, nepaisant to, kad įmonės veikla – finansuojama iš biudžeto, jie gali turėti paslapčių. Viena tokių jis įvardijo ir tai, kiek uždirba žurnalistai – tai esą nebūtų naudinga, nes, pirma, dėl geriausių specialistų jiems tenka konkuruoti su kitomis žiniasklaidos grupėmis. Antra, norint atskleisti darbuotojo atlyginimą būtinas jo sutikimas.

Dalijosi jis ir įtarimais, kaip Seimo nariai susitvarkys su reikalavimu išsaugoti konfidencialumą.

A. Širinskienę įtaria atskleidus konfidencialią informaciją

Tiesa, pavyzdžiui, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė paminėjo kelias LRT sutartis su privačiais prodiuseriais, kurios kelia daug klausimų.

Pasak politikės, su vienu prodiuseriu neva sutarta dėl vienkartinės 130 minučių trukmės laidos sukūrimo, už tai sumokant daugiau kaip 100 tūkst. eurų. Pagal kitą sutartį, už 150 minučių trukmės laidą sutarta sumokėti per 110 tūkst. eurų, be to, LRT dar savais resursais įsipareigojo prisidėti prie laidos kūrimo, todėl programos kaina išauga iki 140 tūkst. eurų.

„O man kelia klausimų A. Širinskienė. Seimui pateikti įvairūs dokumentai, kai kurie – su konfindencialumo grifu, o dabar ji beria konkrečias sumas. Matote, skaitant sąmatas dar reikia gebėjimų suprasti, kas ten parašyta. Dėl to mes ir siūlome domėtis specialistams. Mes turime atsakymus ir paaiškinimus dėl savo veiklos“, – į tai reagavo A. Siaurusevičius.

LRT vadovas sutiko įtariantis, kad A. Širinskienė viešai galėjo paskelbti konfidencialią informaciją.

Atskleidė slaptą veiksmų planą

Pasak A. Siaurusevičiaus, nežinia kodėl nenorima, kad į LRT ateitų Valstybės kontrolieriai, auditoriai.

„Aš gal buvau naivus, kad galvojau, kad užteks sveiko proto ir taip nebus“, – kalbėjo jis, omenyje turėdamas gandus, pasklidusius tuoj po rinkimų, kad naujai išrinktas Seimas nusitaikė į LRT.

Pašnekovas pasidalijo įtarimais, kad klausimas dėl visuomeninio transliuotojo iš karto po rinkimų atidėtas dėl tam tikrų aplinkybių.

„Sakyčiau, gal dėl pono Karbauskio asmeninių problemų tas klausimas buvo atidėtas. Mes kalbėsime ir aiškinsimės, nes mums svarbus ne tiek Seimo, o visuomenės pasitikėjimas“, – nurodė jis.

„Buvo toks veiksmų planas: užduoti klausimus, žinant, kad į kai kuriuos LRT viešai negalės atsakyti, tada kaltinti, kad neatsako, steigti komisiją. Komisija kažką nutaria, o tai darant pakeisti LRT įstatymą ir Tarybos skyrimo tvarką. Mes dar nebuvome parašę atsakymų, o bent jau aš žinojau, kad jie netiks, taip ne vienas Seimo narys man sakė“, – tikino A. Siaurusevičius.

A. Siaurusevičius: aš turiu labai daug draugų

A. Siaurusevičius nesureikšmino draugysčių su prodiuseriais Laurynu Šeškumi, Edmundu Jakilaičiu, Jogaila Morkūnu, kurie laimi LRT skelbiamus laidų konkursus.

Pašnekovo teigimu, LRT bendradarbiauja su bene 50 asmenų, kurie teikia projektus, prodiuserių kūrinius. Tiesa, ne su visais jais, pripažino, pasirenkama atostogauti.

„Laurynas Šeškus yra turbūt vienas geriausių Lietuvos televizijos specialistų, tad privalumas, o ne trūkumas, kad jis dirba pas mus“, – aiškino pašnekovas.

Vis dėlto sutartys su prodiuseriais, tikino jis, turėtų išlikti konfidencialios, nes vėliau gali būti sunku konkuruoti su komercinėmis televizijomis.

„Aš turiu labai daug draugų, aš bendrauju, tik taip gali sukurti turinį“, – sakė A. Siaurusevičius.

Anot jo, ir R. Karbauskis – taip pat jo senas pažįstamas. Paklaustas, ar neteko kartu atostogauti, pašnekovas tik šyptelėjo.

„Jis labai paslaptingai atostogauja, net Jūs kartais neišsiaiškinate, kur jis yra“, – aiškino A. Siaurusevičius.

Pasiteisino dėl „Naisių vasaros“: labai tenkino pasiūlymo kaina

Paklaustas apie LRT transliuotą serialą „Naisių vasara“, ar tuo metu LRT vadovybei nekliuvo, kad jis priešrinkiminiu laikotarpiu rodytas geriausiu laiku, su vienos partijos simbolika ir vieno koncerno logotipu ir ar tai yra paslėpta reklama, A. Siaurusevičius aiškino, kad reguliavimas dabar pasikeitęs, o anuomet juos labai tenkino ir pasiūlymo kaina.

„Jūs painiojate su „TV3“. Mes rodėme ne priešrinkiminiu laikotarpiu, laikas buvo ne geriausias – galima pažiūrėti į tinklelius. Jie dalyvavo konkurse ir gavo įvertinimą. Mums reikalingi serialai, visuomet ieškome, kas galėtų sukurti kokybišką serialą. Šis buvo ne toks blogas, o paskui, kai pradėjo lįsti tie dalykai, mes atsisveikinome.

Tada priekaištų kontroliuojančios institucijos neturėjo, greičiausiai, nes nebuvo aiškios R. Karbauskio ambicijos, kad jis taip keliaus į Seimą – gal dėl to. Pagrindinė priežastis, kodėl mes jį rodėme, tai, kad mes galvojome, kad jis gali būti patrauklus mūsų žiūrovams, auditorijai. Kita – kaina. Ta kaina buvo labai mums priimtina“, – sakė A. Siaurusevičius.

„Mes nesikalbėjome dar su advokatų kontora, bet turbūt prireiks ir kažkiek reikės mokėti. Gali tekti net priimti papildomų žmonių būtent ryšiams su Seimu. Norint informaciją teikti, kažkas turi surašyti – pas mus nėra darbuotojų, kurie tuo užsiimtų. Dabar dalis mūsų žmonių negalėjo dirbti, nes turėjo rengti atsakymus“, – atkreipė dėmesį jis.

LRT vadovas neatmetė planų pasibaigus kadencijai grįžti į žurnalistiką, o visuomenei tikino norintis perduoti žinią, kad tikrasis kilusio erzelio tikslas – ne LRT, o šalies vadovo postas.

„Aš tai sieju su prezidento rinkimais“, – sakė A. Siaurusevičius.