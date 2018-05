Pešavaro miesto policijos vadas Qazi Jamiluras Rehmanas sakė, kad po penktadienio rytą nugriaudėjusio sprogimo kilo gaisras, tačiau ugniagesiams pavyko jį užgesinti. Iš viešbučio, esančio Bilal Tauno rajone, buvo evakuoti svečiai. Sprogimas ir gaisras įvyko ketvirtame viešbučio aukšte. Q. J. Rehmanas sakė, kad pareigūnai stengiasi išsiaiškinti sprogimo priežastį, tačiau manoma, kad jį galėjo sukelti dujų nuotėkis. Pasak miesto policijos vado, incidento tyrimas tęsiamas.

