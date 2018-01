Šios šalies kariai su orlaiviais „F-16“ pakeis nuo rugsėjo Lietuvoje budėjusius amerikiečius ir jų naikintuvus „F-15“. Oficiali misijos perdavimo ceremonija turėtų vykti pirmadienį. NATO Baltijos šalių oro policijos misija vykdoma iš Lietuvos ir Estijos, įvairios NATO šalys savo pajėgumus jai rotuoja kas keturis mėnesius. Tai bus šeštasis kartas nuo Lietuvos įstojimo į NATO 2004-aisiais, kai Danijos oro pajėgos vykdo šią misiją. Estijoje esančios Amario bazėje čia misiją vykdžiusius danus pakeis italai su naikintuvais „Eurofighter“.

