„Šiandien keičiame pirmuosius akmenis, dėl kurių tikrai nėra abejonių, kad jie paimti iš kapinių. Jei ateityje žydų bendruomenė dar ras akmenų, panašių į paminklinius, pakeisime ir juos. Iš grindinio ir sienelės išimtus akmenis perduodame žydų bendruomenei, o jie žada juos grąžinti į senąsias žydų kapines“, – komentavo Šiaulių mero pavaduotojas Domas Griškevičius. Anot savivaldybės pranešimo, sovietmečiu įrengiant infrastruktūrą Šiauliuose, statyboms kartais naudoti net paminkliniai akmenys. Žydų bendruomenė yra aptikusi dvi vietas, kur sumontuoti iš žydų kapinių paimti antkapiai. Pagal žydų bendruomenės informaciją, Šiauliuose žydų kapinių paminkliniai akmenys panaudoti įrengiant kai kurias Aušros tako laiptų pakopas, taip pat atraminėje sienelėje P. Cvirkos gatvės daugiabučių namų kieme. Šiaulių miesto savivaldybės pavedimu, akmenys, kurie gali būti antkapiai ar jų fragmentai, išimti ir bus perduoti žydų bendruomenei. Laiptuose, vedančiuose link Saulės Laikrodžio aikštės, kol kas pakeistas vienas pakopos akmuo. Žydų bendruomenės atstovų manymu, panašūs į antkapinius gali būti dar keli akmenys. Atraminėje sienutėje P. Cvirkos gatvėje – du akmenys, su akivaizdžiai matomais rašmenimis „Tie akmenys buvo paimti iš kapinių, kuriose ilsisi daug Šiaulių miestui nusipelniusių žmonių. Šis žingsnis bus pirmasis atstatant istorinį teisingumą. Labai džiaugiamės šiuo sprendimu ir esame dėkingi Šiaulių savivaldybei“, – sakė Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pirmininkas Sania Kerbelis.

