Praėjusią savaitę savivaldybės taryba apsisprendė trims trūkstamų specialybių gydytojams prie atlyginimų trejus pirmuosius metus kasmet skirti po 5 tūkst. eurų priedus, taip pat ketinama finansuoti penkių rezidentų studijas, skiriant ne daugiau nei 10 tūkst. eurų kiekvienam. Savo ruožtu, įsidarbinusieji turės įsipareigoti dirbti įstaigose tam tikrą laiką: medikai – penkerius metus, rezidentai – dešimt metų. Gydytojai turės pasirašyti sutartis su gydymo įstaigomis – pastarosios ir numatys konkrečius įsipareigojimus ir saugiklius, taip pat sąlygas sutarties netesybų atveju. Kaip BNS sakė savivaldybės Sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Strupienė, Šiauliuose yra 18 privačių, savivaldybės bei valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų, kiekvienoje jų trūksta skirtingų specialybių medikų – specialistų, šeimos gydytojų, slaugytojų. Tarybos patvirtinta tvarka numato, kad medikams skatinimo priemonės galės būti siūlomos, jei į įstaigos skelbiamas specialisto paieškas mažiausiai pusmetį neatsilieps nė vienas kandidatas. Pasak K. Strupienės, Šiauliai konsultavosi su kitomis savivaldybėmis, kurios taip pat siekia skatinti medikus, tačiau taiko kiek kitokias priemones – kompensacijas įsikurti, transportui, šeimos stipendijas ar kitas. „Buvo kalbėtasi su kitomis savivaldybėmis, kaip sekasi tvarkos aprašus įgyvendinti. Su kuriomis kalbėjomės, jos turi mažokai patirties, nes net ir su tomis skatinimo priemonėmis yra sunku pritraukti rezidentų. Užsienis yra didžiausias konkurentas, mes negalime pasiūlyti tokių atlyginimų, skatinimo priemonių, kaip Vokietija, Skandinavijos šalys“, – BNS sakė savivaldybės atstovė.

