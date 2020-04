Siaubo rytas Alytuje: iš baimės net klykė, o jis vis šnopavo į ausį – nerėk, sudaužysiu galvą

„Aš maldavau mane paleisti, bijojau net pajudėti, o jis vis šnopavo į ausį – nerėk, sudaužysiu galvą, – tai, kas tą rytą įvyko, nežinau, ar bus įmanoma kada nors pamiršti“, – sunkiai rinkdama žodžius per apklausą policijos pareigūnams kalbėjo seksualinio iškrypėlio auka tapusi moteris.

Apie tai, kas jai nutiko einant į darbą, žino vos keli artimiausi šeimos nariai, apie tai ji iki šiol nedrįso papasakoti savo vaikams, o šie vis klausia: „Mamyte, ko verki?“.

Praėjus vos daugiau kaip pusmečiui po patirtos prievartos moteriai dar kartą teko akis į akį susitikti su savo skriaudiku – lydimas ginkluotų konvojaus pareigūnų 24 metų alytiškis Airidas Bagdonas buvo atvežtas į teismą, kur buvo nagrinėjama jam iškelta jau septintoji baudžiamoji byla. Drąsą ir pasitikėjimą savimi prievartaudamas demonstravęs nusikaltėlis teismo salėje bijojo net galvą pakelti.

„Labai gailiuosi dėl savo padarytų nusikaltimų – dar ir dabar nesuprantu, kodėl taip pasielgiau, gal todėl, kad tada buvau pralošęs daug pinigų, dėl to pergyvenau, ir, be to, buvau girtas, – manau viskas vienu metu susidėjo“, – tikino anksčiau dėl vagysčių, neteisėto naudojimosi svetimomis mokėjimo kortelėmis, viešosios rimties sutrikdymo ir plėšimo teistas A. Bagdonas. Jis savo vaikystę praleido vaikų globos namuose.

Teisme vyras prisipažino, kad negali sau atleisti dėl prieš moterį panaudotos seksualinės prievartos: „Kiek vėliau, kai prasiblaiviau ir suvokiau, ką padariau, bandžiau pasikarti, bet nutrūko raištis.“

Kad ant A. Bagdono kaklo yra kraujosruvų, patvirtino ir teismo medicinos ekspertai, tik jie negalėjo pasakyti, dėl ko jos atsirado.

Tačiau tai nė kiek neguodžia nukentėjusiosios, kuri atsigauti po patirto košmaro negali iki šiol – prieš akis vis mato ją išniekinusio prievartautojo veidą. „Tą vyriškį mačiau pirmą kartą gyvenime, tačiau jo veidą gerai įsidėmėjau“, – sakė nukentėjusioji.

Užpuolė vaikų darželio teritorijoje

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad nusikaltimas Alytuje, Vidzgirio mikrorajone buvo įvykdytas dar praėjusių metų liepos 18 d. rytą, apie 5.20 val., kai iš savo namų, kirsdama neveikiančio vaikų darželio teritoriją, moteris ėjo į autobusų stotelę – ketino važiuoti į darbą. Bet į jį taip ir nenuvažiavo – ją užpuolė ir pargriovęs ant betoninio grindinio išžagino A. Bagdonas.

Šoko ištikta moteris dar bandė šauktis pagalbos, bet tada nusikaltėlis perėmė valdžią į savo rankas – ėmė grasinti, kad sudaužys galvą, jeigu ši ir toliau rėks, o po to viena ranka užlaužė jos ranką už galvos, o kita – uždengė jai burną ir taip atėmė bet kokią galimybę priešintis.

Bet moters pagalbos šauksmą dar spėjo išgirsti šalia esančių daugiabučių gyventojai – viena mergina iš karto puolė skambinti pagalbos telefonu.

„Mane pažadino moters klyksmas, girdėjau, kaip ji šaukė „gelbėkit“, „baikit“, „ką darot, juk žmonės mato“, – vėliau to siaubo ryto įvykius prisiminė Alytaus gyventoja, kurios buto langai išeina į šalia esančio vaikų darželio teritoriją. – Pažiūrėjau pro langą, bet nieko nepamačiau. Tada nuėjau į mamos kambarį – ji irgi buvo prabudusi, stovėjo prie lango, sakė, kad irgi girdėjo moters šauksmą. Paskambinau bendruoju pagalbos telefonu ir pranešiau apie įvykį. O paskui pro balkono langą mama pamatė vyriškį, kuris vaikų darželio teritorijoje pasilenkęs kažką rinko nuo žemės. Bandžiau jį fotografuoti, bet nuotraukos nepavyko, nieko nesimatė. Vėl paskambinau bendruoju pagalbos telefonu, pranešiau, kad prieš tai skambinau dėl moters klyksmo ir mačiau nueinantį vyriškį. Tada mane sujungė su policija, pasakiau, kad jaunas vyras, iki 30 metų amžiaus, trumpais plaukais, dėvi treningines kelnes, kurias eidamas užsirišinėja, išeina iš teritorijos pro vartelius.“

„Verkiau ir nieko negalėjau padaryti“

Netrukus prie darželio atvykę policijos pareigūnai prievartautojo jau nesurado, – čia dar buvo tik iš šoko negalinti atsigauti išžaginta moteris. Po patirtos prievartos jos laukė ne ką mažesnis išbandymas – kuo aiškiau ir nuodugniau papasakoti apie nusikaltimą: net mažiausia smulkmena galėjo būti svarbi aiškinantis įtariamąjį.

Vėliau nukentėjusioji per apklausą policijos tyrėjai pasakojo, kad dažnai eidavo pro vaikų darželio teritoriją, nes tai – arčiausias kelias iki autobusų stotelės.

„Eidama pro pastatą kažką pajutau ir atsisukusi pamačiau nepažįstamą vyriškį, kuris staigiai suėmė mane už kairės rankos ir pradėjo traukti prie savęs – labai išsigandau, bandžiau nuo jo atsistumti, bet pargriuvau ant žemės, o tada jis mane užgulė...“

Moteris sakė, kad bandė šauktis pagalbos, bet užpuolikas grubiai jai atkirto, kad sudaužys galvą, jeigu ši ir toliau rėks.

„Jis ranka man uždengė burną, – sakė nukentėjusioji. – Tai buvo kažkas baisaus, neapsakoma žodžiais – mane prievartavo, buvau tokiam šoke, kad net nesugebėjau šauktis pagalbos.“

„Jis prievartavo mane, o aš verkiau ir nieko negalėjau padaryti, o jis dar tyčiodamasis klausinėjo apie mano gyvenimą – norėjo sužinoti, ar turiu draugą, klausė, kada paskutinį kartą mylėjausi, – man šis košmaras iki šiol akyse stovi“, – sunkiai ašaras tramdė nukentėjusioji.

Pasak jos, net ir išprievartavęs nusikaltėlis jos nepaliko ramybėje – iš rankinės išėmė piniginę ir iš jos išėmė čia buvusius 15 eurų.

„Prašiau neimti šių pinigų, bet jis pasakė „cit“ ir pasišalino“, – prisiminė moteris.

Supyko dėl 3 eurų

„Ten buvo ne 15, o 12 eurų“, – A. Bagdonas nesutiko, jog iš išžagintos moters pagrobė 3 eurais daugiau, tačiau pripažino, kad jo auka verkdama prašė bent pinigus palikti, nes jų daugiau neturėjo.

„Prašė, bet nepalikau – paėmiau pinigus ir pasišalinau“, – sakė nusikaltėlis.

Jis pasakojo, kad kovo mėnesį buvo paleistas iš pataisos namų, kur atliko bausmę už anksčiau įvykdytus nusikaltimus.

„Kadangi tėvų neturiu, mane gyventi priėmė pusseserė, – išėjęs į laisvę uždarbiavau statybose, dirbau nelegaliai, o uždirbtus pinigus išleisdavau lošimams, – sakė A. Bagdonas. – Tą naktį buvau azartinių lošimų salone, pralošiau visus pinigus, o tada iš sielvarto pasigėriau, o paryčiais, eidamas namo, pamačiau nepažįstamą moterį...“

Vyras negalėjo paaiškinti, kodėl nutarė ją išžaginti – esą tokia mintis kilo spontaniškai. „Aš supratau, kad ji nenori, bet ją vis tiek prievartavau, o kad nešauktų, užspaudžiau burną“, – nors ir buvo girtas, bet išsiblaivęs jis viską, kas nutiko vaikų darželio teritorijoje, puikiai prisiminė.

Aukos – moterys

Alytaus policijos pareigūnai A. Bagdoną sulaikė praėjus dviem dienoms po nusikaltimo, kai šis į komisariatą atvyko registruotis kaip nuteistasis, išleistas iš įkalinimo įstaigos. Pasikalbėti pas tyrėją pakviestas vyras suprato, kad pareigūnai jau žino, ką šis padarė – ne tik išžagino moterį, bet ir po šio nusikaltimo praėjus vos keliolikai valandų vidury dienos bandė apiplėšti kitą moterį, o prieš tai – apiplėšė ir sumušė senjorę.

Pareigūnai išsiaiškino, kad po išžaginimo A. Bagdonas grįžo į namus, čia pamiegojo, o po to vėl išėjo į „medžioklę“ – pamatęs iš prekybos centro einančią moterį, bandė iš jos atimti rankinę, bet ši aktyviai priešinosi ir jos neatidavė. Siekdamas savo grobio vyras net kartą jai smogė į veidą, bet ši vis tiek nepasidavė, nors grumtynių metu pargriuvo ant šaligatvio ir susiplėšė striukę. Užpuolikas pabėgo tik tuomet, kai sustojo pro šalį važiavęs automobilis.

Dar vieną nusikaltimą A. Bagdonas buvo įvykdęs prieš tris savaites – nusižiūrėjo pagyvenusią moterį, kuri su pirkiniais iš turgaus ėjo į namus.

„Atėjau prie buto ir pasidėjau savo pirkinius, nes norėjau rankinėje susirasti raktus nuo durų spynos, kai išgirdau, kaip atsidarė laiptinės lauko durys, – sakė nukentėjusioji. – Pagalvojau, kad tai kaimynas, bet nespėjus padėti antro pirkinių krepšio ir išsiimti raktų iš rankinės, pajutau prie savęs žmogų. Nespėjus atsisukti ir pažiūrėti kas tai, pajutau, kaip tas žmogus sugriebė už rankinės ir pradėjo ją tempti. Aš nepasidaviau – sugriebiau rankinę rankomis ir neleidau jos nuplėšti nuo peties, bet grumtynių metu nugriuvau. Tas vyras mane ėmė tempti laiptais žemyn – mes abu buvome įsikibę į rankinę.

Šaukiausi pagalbos, bet niekas niekas iš kaimynų neišėjo, o tada tas vyriškis, man gulint, kumščiu sudavė į veidą, o po to – dar kartą į jį spyrė. Pajutusi begalinį skausmą paleidau rankinę, jis išbėgo, o aš likau gulėti. Vėliau atvykę medikai mane išvežė į ligoninę, kur man susiuvo lūpą, bet prieš tai išėmė išmuštą priekinį dantį.“

A. Bagdonas iš senjorės pavogė daiktų, vertų 548 Eur – brangiausiai buvo įvertintas mobiliojo ryšio telefonas. Bet jo plėšikas neėmė – išsiėmė tik piniginėje buvusius 27 Eur, o kitus daiktus padėjo ant kelmo prie nukentėjusiosios namo. Per apklausą jis teisinosi, kad tądien jam labai reikėjo pinigų, nes turėjo susimokėti už vairuotojo egzamino laikymą.

Prireikė psichologų pagalbos

Plėšimų ir išžaginimo bylos teisme buvo išnagrinėtos atskirai – dar vasarį už tai, kad vieną alytiškę pasikėsino apiplėšti, o kitą apiplėšė, teisėjas Jonas Malinauskas nutarė A. Bagdonui skirti 3 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Ji galėjo būti griežtesnė – įkalinimas 5 metams, bet baudžiamąjį procesą gerai išmanantis kalinys iš karto pripažino kaltę, todėl jo bylą teismas nagrinėjo atliekant sutrumpintų įrodymų tyrimą, todėl trečdaliu turėjo sumažinti skirtą bausmę.

Tokią pačią bausmę jam skyrė ir baudžiamąją bylą dėl išžaginimo sutrumpinto proceso tvarka išnagrinėjusi teisėja Danguolė Urbanavičienė, konstatavusi, kad A. Bagdonas, veikdamas tiesiogine tyčia, brutaliai pažeidė žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvę. Šiais nuosprendžiais skirtos bausmės dar turės būti subendrintos.

„Nukentėjusiajai buvo padaryta tiek fizinė, tiek ir moralinė žala, kuri neatlyginta, nėra abejonių, kad dėl smurtinių prievartinių veiksmų nukentėjusioji jautė fizinį skausmą, patyrė stresą, išgąstį, pažeminimą, didelius dvasinius išgyvenimus ir sukrėtimus“, – pažymėjo seksualinės prievartos bylą išnagrinėjusi teisėja.

Jos teigimu, nukentėjusioji dėl sveikatos sutrikdymo turėjo ilgą laiką gydytis, be to, buvo priversta bendrauti su psichologais, negalėjo dirbti.

„Nukentėjusioji išgyvena dėl savo sveikatos ateityje, po įvykio metu patirtos emocinės traumos jai atsirado nerimas, baimė, įtampa, kamavo nemiga, slogios mintys, atsirado nepilnavertiškumo jausmas, nepasitikėjimas žmonėmis“, – teisėja D. Urbanavičienė nutarė, kad A. Bagdonas išniekintai moteriai privalės sumokėti 4,5 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą.

Teismas taip pat pažymėjo, kad nusikaltimus nuteistasis padarė turėdamas neišnykusį teistumą už tyčinius nusikaltimus, taigi yra recidyvistas: „Paleistas iš pataisos įstaigos, kur atliko laisvės atėmimo bausmę, A. Bagdonas laisvėje nesistengė pakeisti gyvenimo būdą, susirasti darbą, lošė azartinius žaidimus ir svaiginosi alkoholiu – šios aplinkybės rodo, kad kaltinamasis nelinkęs laikytis visiems priimtinų socialinio gyvenimo normų, nedaro išvadų iš ankstesnių teistumų.“

Teisme paaiškėjo, kad A. Bagdonas iki šiol nukentėjusiajai nėra atlyginęs jai padarytos žalos – nesumokėjo pavogtų 15 Eur, bet šiuos pinigus nusikaltėlis vis tiek privalės sumokėti. Be to, jis turės nukentėjusiajai sumokėti nedarbingumo metu negautą atlyginimą, atlyginti jos gydymosi išlaidas bei sumokėti „Sodrai“ už nukentėjusiajai išmokėtas pašalpas nedarbingumo metu – iš viso – apie 2 tūkst. Eur.