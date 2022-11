„Wagner“ tikslas – demonstruoti beribį žiaurumą

Grupuotės „Wagner“ išplatintas vaizdo įrašas priminė Sirijoje vykusio karo žiaurumus ir jų panaudojimą viešiesiems ryšiams. ISIS islamistams pjaustant belaisvių gerkles, žiaurumu neatsiliko ir Sirijos prezidento pusėje kovoję Rusijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ samdiniai.

Daug kam įsiminė istorija, kai rusai susidorojo su dezertyravusiu Sirijos kariuomenės kariu – masyviu kūju laužė rankas ir kojas, galiausiai nupjovė galvą ir su ja fotografavosi.

Šįkart „Wagner“ samdiniai sunkiai suvokiamą žiaurumą pademonstravo Ukrainos kare. Į nelaisvę pasidavus vienam samdinių, užverbuotam kaliniui, „Wagner“ darė viską, kad susigrąžintų į priešingą pusę perbėgusį ir Ukrainos pusėje kariauti esą norėjusį vyrą. Kai tik jį atgavo, surengė kraupią egzekuciją: juosta prie stulpo pririšę galvą ją suskaldė didžiuliu kūju.

Horrible images of an execution of Yevgeniy Nuzhin by sledgehammer that Wagner group published yesterday signify that Russia has completely turned into a Nazi regime - it now has its own SS group as well.