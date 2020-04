Siaubas viename Panevėžio daugiabučių: kaimyną kaltina išmatas pilant per balkoną

Vieno Panevėžio daugiabučio gyventojai nebežino, ką daryti su išmatas per langą iš penkto aukšto pilančiu kaimynu. Kibirais per daugiabučio sienas žemyn, gyventojų tikinimu, iš 5-o aukšto kaimynas pensininkas atsikrato to, kas turėtų būti nuleidžiama į klozetą.