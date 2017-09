Baltarusijos Jungtinės piliečių partijos pirmininko Anatolijaus Lebedko kvietimu parlamentarai ketino dalyvauti diskusijoje „Regioninis saugumas: iššūkiai ir perspektyvos“. Kaip BNS patvirtino konservatorius Laurynas Kasčiūnas, vizų negavo nė vienas delegacijos narys. Be jo į Minską planavo vykti partijos kolegos Rasa Juknevičienė, Audronius Ažubalis, narystę Liberalų sąjūdyje sustabdęs Gintaras Steponavičius, „valstietis“ Egidijus Vareikis bei socialdemokratė Rimantė Šalaševičiūtė. „Turėjome diskutuoti apie regioninį saugumą. Turėjome dalyvauti A.Lebedko kvietimu, ten būtų visi opozicijos atstovai. Turėjome dalyvauti pirmadienį, tai turbūt dalyvausime per „skaipą“, ne taip lengva bus mus išjungti, – BNS sakė L.Kasčiūnas. – Žinutė, kurią norėjome nuvežti, akivaizdi – kad norime turėti nepriklausomą, savarankišką kaimyną, tikėdamiesi, kad po karinių pratybų tas savarankiškumas dar liks, ypač karinėje srityje.“ Susiję straipsniai: Prieš pratybas „Zapad“ – NATO ir Rusijos pajėgų vadų susitikimas Baku D. Grybauskaitė: laikausi nuomonės, kad būtina grąžinti šildymo lengvatą Pasak jo, diskusijos esminiu akcentu turėjo būti kitą savaitę prasidedančios bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad 2017“. „Norėjome nepriklausomos Baltarusijos, bet, pasirodo, tas dialogas, kuris vyksta, jis daugiau selektyvus iš (Baltarusijos prezidento – BNS) Aleksandro Lukašenkos pusės. Išsigando šešių parlamentarų“, – stebėjosi politikas. Maskva skelbia, kad pratybose „Zapad 2017“ dalyvaus mažiau nei 13 tūkst. karių, Vakarų pareigūnai mano, kad iš tiesų mokymuose bus apie 100 tūkst. karių. Lietuvos vadovai ir kiti politikai pratybas vertina kaip bauginimą ir siekį demonstruoti karinę galią prieš Baltijos valstybes ir NATO partnerius. Prezidentė Dalia Grybauskaitė teigia, kad pratybų tikslas – „mus išgąsdinti, sunaikinti mūsų valią gintis“. Lietuvos karinė žvalgyba nurodo, jog tikėtina, kad pratybų scenarijuje bus numatytas ginkluotas konfliktas su NATO. Dalis mokymų rajonų bus greta Lietuvos valstybės sienos, todėl Lietuvos pareigūnai neatmeta incidentų ir provokacijų tikimybės.











162 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.