Šešios savivaldybės pagal užsikrėtimus peržengė dvigubą raudoną ribą: gyvenimas jose gali pasikeisti

Vakar Vyriausybė pasitarime pritarė valdymo priemonėms savivaldybėse pagal sergamumą. Kitaip tariant, numatyta, kokių veiksmų reikėtų imtis, jei konkrečioje savivaldybėje užsikrėtimų skaičius peržengtų pirmą (16 užsikrėtimų 100 tūkst. gyventojų) ar antrą (25 užsikrėtimų 100 tūkst. gyventojų) raudonas linijas.

Pasak D. Razmuvienės, jau dabar yra dviženklis savivaldybių skaičius, kur šis rodiklis didesnis nei bendras visos šalies.

„Dabartiniu metu testus gali atlikti būtent tie, kurie jaučia simptomus, būtent medikai ir dar kiekvieną savaitę yra renkamos savivaldybės. Savivaldybės, kuriose fiksuojami tam tikri aukšti sergamumo rodikliai. Paskutiniai duomenimis, yra 10 savivaldybių, kuriose rodiklis viršija Lietuvos rodiklį. Lietuvos sergamumo rodiklis yra 11 sergančiųjų 100 tūkst. gyventojų. Yra ir Kauno apskritis, kur yra 40 sergančių 100 tūkst. gyventojų.

Tokios savivaldybės gali imtis tam tikrų priemonių. Yra operacijų vadovo sprendimas, kad priklausomai nuo to sergamumo rodiklio, savivaldybė privalo ištestuoti nuo 2 iki 10 proc. gyventojų pasirinktinai“, – laidoje kalbėjo D. Razmuvienė.

Negana to, net 6 Lietuvos savivaldybės jau yra peržengusios dvigubą raudoną liniją – 25 sergančiuosius 100 tūkst. gyventojų.

Pagal šį rodiklį pirmoji yra Ignalinos rajono savivaldybė, čia rodiklis 100 tūkst. gyventojų per 14 d. siekia 48,5. Pasak D. Razmuvienės, šioje teritorijoje praėjusią savaitę buvo fiksuotas protrūkis.

„Tas procesas pagal savivaldybių sergamumą vyksta jau nuo liepos pradžios. Situacija labai keičiasi, sakykime, įvyko protrūkis Ignalinoje. Ten praėjusią savaitę sergamumo rodiklis buvo pakankamai aukštas, virš 100, šeimos šventė. Ten buvo atlikta nemažai tyrimų, bet tai jau sprendžia savivalda, kuriai priklauso ta visa teritorija“, – aiškino epidemiologė.

Antroji pagal sergamumą Prienų r. savivaldybė, čia 100 tūkst. gyventojų tenka 42,6 sergantys koronavirusu. Trejetuke ir laikinoji sostinė. Kauno mieste šis rodiklis 38, Kauno r. – 35,3.

Didelio sergamumo rodiklį pasiekė ir Trakų r. (30,7) ir Visaginas (27,4). Dar viena – Klaipėdos miesto – savivaldybė perkopė pirmąjį 16 atvejų slenkstį, čia rodiklis siekia 17,4.

Jeigu rodiklis didesnis nei 25, bet siejamas su židiniais – priemonės švelnesnės

Vyriausybė pirmadienį per pasitarimą pritarė siūlymui taikyti koronaviruso valdymo priemones atskirose savivaldybėse, atsižvelgiant į pastarųjų dviejų savaičių sergamumo rodiklius jose.

„Ligos plitimas yra suskirstytas į keletą lygių, į kuriuos atsižvelgiant ir siūloma taikyti vienas ar kitas priemones – 14 dienų suminis sergamumo rodiklis yra suskirstomas į keturias grupes. Kuomet yra mažiau nei trys atvejai, antra grupė – kuomet yra nuo trijų iki 16 atvejų, trečia grupė nuo 16 iki 25 atvejų, ketvirta grupė – daugiau kaip 25 atvejai“, – pasitarime sakė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

„Taip pat kaip vienas iš vertintinų rodiklių – 10 proc. arba daugiau per dvi savaites nustatytų naujų atvejų turėtų būti nesusiję su lokalizuotais ir valdomais ligos protrūkiais bei įvežtiniais atvejais. (...) Šie rodikliai būtų vertinami sprendžiant dėl pačių priemonių naudojimo“, – kalbėjo jis.

© Tomas Preikša

Be kita ko, konkrečios priemonės būtų taikomos ir atskiriems sektoriams.

Koronaviruso valdymo priemonės Vyriausybės sprendimu būtų įvedamos kiekvienai savivaldybei atskirai, įvertinus abu numatytus kriterijus bei papildomai turimus kitus epidemiologinius duomenis toje teritorijoje.

Dokumente pabrėžiama, kad jeigu sergamumo rodiklis atitinka numatytą kriterijų, tačiau antras rodiklis nepasiekia numatytos reikšmės, įvertinus papildomus epidemiologinius rodiklius, rekomenduojama taikyti priemones, kurios įvedamos esant žemesniam sergamumo rodikliui.

Kontrolės priemonės, atsižvelgiant į sergamumą

Kai 14 dienų sergamumo rodiklis yra žemesnis nei trys, rekomenduojamos įprastos koronaviruso infekcijos prevencijos priemonės: raginimas likti namuose, jei jaučiami ligos simptomai, rankų ir kosėjimo higiena, saugaus atstumo laikymasis, aplinkos higienos rekomendacijos ir kitos.

Kai savivaldybėje sergamumo koronavirusu rodiklis per pastarąsias dvi savaites yra didesnis nei trys, pradedamos įvedinėti griežtesnės priemonės, susijusios su kaukių dėvėjimu, atstumų išlaikymu, srautų atskyrimu, paslaugų teikimu nuotoliniu būdu, prevenciniais tyrimais.

Remiantis dokumentu, kai sergamumo rodiklis viršytų 25, būtų draudžiamas pacientų lankymas gydymo įstaigose, be to, būtų teikiamas prioritetas nuotolinėms paslaugoms, kai jos pagal paciento sveikatos būklę gali būti suteikiamos nuotoliniu būdu ir su tuo sutinka pats pacientas.

Paslaugų, pramogų laisvalaikio vietos nebūtų uždaromos nė vienu atveju, tačiau joms galiotų griežti higienos, atstumo bei ploto vienam lankytojui reikalavimai. Be kita ko, paslaugas būtų rekomenduojama teikti nuotoliniu būdu.

Savivaldybėje veikiančioms mokykloms taip pat nė vienu atveju nėra nurodymo ugdymo procesą vykdyti nuotoliniu būdu, tačiau, kai sergamumo rodiklis didesnis nei 25, vaikams, turintiems lėtinių ligų, rekomenduojama sudaryti sąlygas mokytis nuotoliniu būdu.

Aukštosiose mokyklose, nuotolinio mokymosi rekomendacija atsiranda tik tuomet, kai sergamumo rodiklis viršija 16 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

Kaukės ir renginiuose atvirose erdvėse?

Remiantis pirminiu Sveikatos apsaugos ministerijos parengtu planu, kaukes renginiuose viduje būtų privaloma dėvėti, kai sergamumo rodiklis savivaldybėje viršytų 16 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Dėvėti kaukes renginiuose lauke reikėtų tik tuomet, kai sergamumo rodiklis perkoptų 25.

Vis dėlto šiuo klausimu plane yra neatitikimų, kadangi reikalavimas dėvėti kaukes renginiuose atvirose erdvėse tam tikrose dokumento vietose nurodomas ir tuomet, kai sergamumo rodiklis yra didesnis nei 16. Be kita ko, Vyriausybės pasitarime sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga sakė, jog tokia tvarka turėtų galioti ir tuomet, kai sergamumo rodiklis yra didesnis nei trys atvejai 100 tūkst. gyventojų.

Kaip vėliau BNS informavo ministerija, šiuo metu dokumente esantys netikslumai dar yra peržiūrimi ir koreguojami.

Be to, pirmadienį per spaudos konferenciją A. Veryga teigė, kad artimiausiu metu visos šalies mastu renginiuose lauke ketinama įvesti privalomą apsauginių kaukių dėvėjimą.

„Artimiausiu metu bus parengti sprendimai, kurie yra reikalingi, kad kaukės taptų privalomos ir atvirose erdvėse vykstančiuose renginiuose“, – žurnalistams sakė ministras.

Dokumente nurodoma, kad priemonių kontrolę vykdys Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, policija, Viešojo saugumo tarnyba, savivaldybių administracijos.

Nesilaikantiems šių taisyklių grės piniginės baudos.

Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad dėl privalomų nurodymų nesilaikymo gresia baudos nuo 500 iki 1,5 tūkst. eurų, juridiniams asmenims – nuo 1,5 iki 6 tūkst. eurų.

Anot D. Razmuvienės, sergamumo rodiklis savivaldybėse perskaičiuojamas kas savaitę, vertinamas 14 paskutinių dienų sergamumas.