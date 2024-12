Šešelgytė: sunku pasakyti, ar Sirija imsis ambicijos būti svarbia regiono žaidėja

– Be abejo, ten buvo ir tokių situacijų, kai jis net savo maistą tikrindavo, niekuo nepasitikėjo. Greičiausiai jis pats nepastebėjo tų ženklų, jam buvo įvairių pasiūlymų ir iš JAV, ir iš kitų šalių. Kitas dalykas – bendras geopolitinis kontekstas. Čia kaip biliardo žaidime: išmuši kamuolį ir kiti kamuoliai sureaguoja, kadangi tas kamuolys išmuša juos. Konfliktas Vidurio Rytuose irgi turi savo raibulius, kurie nuraibuliavo į kitas šalis ir pagrindiniai Sirijos diktatoriaus partneriai – Irano režimas per „Hezbollah“ liniją, taip pat ir Rusija, kuri turėjo ir turi labai daug aukų bei yra visiškai įsitraukusi į karą Ukrainoje – jie neturėjo nei noro, nei gebėjimų palaikyti šitą režimą. Dažnai taip atsitinka, kad režimai žlunga per vieną dieną. Labai sunku nuspėti, kada režimas žlugs. Jis tęsiasi ilgai, o vieną dieną yra pasiekiamas virimo taškas ir situacija pasikeičia. Greičiausiai tai ir įvyko.