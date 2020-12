Sergamumo kreivė vėl kyla: blogėja situacija ligoninėse ir globos namuose

579 iš jų registruoti Kauno, 564 Vilniaus, 333 Klaipėdos, 264 Šiaulių, 214 Panevėžio, 121 Telšių apskrityse. Dar 112 infekcijos atvejų patvirtinta Alytaus, 99 Utenos apskrityse, 96 Marijampolės ir 46 Tauragės apskrityse. 22 atvejai kol kas dar nėra priskirti jokiam šalies regionui dėl informacijos trūkumo. Kuriems regionams priskirti šiuos atvejus, paaiškės po epidemiologinio tyrimo.

Vakar fiksuoti techniniai trikdžiai, kurie lėmė, kad į NVSC informacinę sistemą 1778 testų rezultatai pateko vėlai vakare. Dėl šios priežasties šių atvejų epidemiologinės diagnostikos vakar atlikti nesuspėta.

Šiuo metu atlikta 672 atvejų epidemiologinė diagnostika atlikta, t. y. visų, kurie į NVSC sistemą pateko darbo laiku.

Atvejų, kai asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios, t. y epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, jog asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo, šiuo metu registruoti 98 (iš tų atvejų, kurių epidemiologiniai tyrimai atlikti).

Praėjusią parą atvejai fiksuoti protrūkiuose

Naujas protrūkis praėjusią parą registruotas Kėdainių socialinės globos namuose, kur patvirtinta 13 koronaviruso infekcijos atvejų. Visi asmenys yra globotiniai.

Taip pat naujas protrūkis registruotas Kaune veikiančiuose socialinės globos namuose „Vija“ – koronavirusas patvirtintas septyniems įstaigos gyventojams.

Praėjusią parą fiksuoti atvejai, susiję su protrūkiais Respublikinėje Klaipėdos, Kėdainių, Klaipėdos universitetinėje, Klaipėdos jūrininkų, Rokiškio, Naujosios Akmenės, Tauragės ligoninėse. Taip pat – Regioninėje Telšių ligoninėje, kur padaliniuose fiksuota 13 infekcijos atvejų, Tauragės šeimos gerovės centre, Zarasų socialinės globos namuose.

Be to, tęsiasi protrūkis Pakruojo rajone įsikūrusiuose Linkuvos socialinės globos namuose, kur per trečiadienį patvirtinta 20 koronavirusinės infekcijos atvejų. Visi asmenys yra šios įstaigos globotiniai. Iš viso per pastarąsias dvi savaites registruota daugiau nei 80 su šiuo protrūkiu susijusių COVID-19 atvejų.

Taip pat vakarykštę parą registruoti koronavirusinės infekcijos atvejai, susiję su protrūkiu Rietavo senelių globos namuose – infekcija patvirtinta dar aštuoniems gyventojams ir trims darbuotojams. Iš viso su protrūkiu šiuo metu siejami 52 infekcijos atvejai.

Trečiadienį, epidemiologų vertinimu, registruota 18 COVID-19 ligos atvejų, susijusių su protrūkiu Ukmergės rajone įsikūrusiuose Jasiuliškių socialinės globos namuose.

Atvejų, susijusių su protrūkiais šeimose, praėjusią parą visoje Lietuvoje, šiuo metu turimais duomenimis, registruota 115.

Lietuvoje – dar 17 mirties nuo koronaviruso atvejų

NVSC praneša, kad iš gydymo įstaigų praėjusią parą gauta informacija apie 17 mirties nuo koronaviruso atvejus. Šiuo metu infekcija yra pasiglemžusi 564 gyvybes.

4 mirties atvejai registruoti Šiaulių apskrityje. Asmenys priklausė 40-49, 50-59, 80-89, 90-99-erių metų amžiaus grupėms.

4 mirties atvejai registruoti Kauno apskrityje. Asmenys priklausė 60-69, 70-79, 80-89-erių metų amžiaus grupėms.

2 mirties atvejai registruoti Marijampolės apskrityje. Asmenys priklausė 60-69 ir 70-79-erių metų amžiaus grupėms.

2 mirties atvejai registruoti Tauragės apskrityje. Asmenys priklausė 40-49 ir 60-69-erių metų amžiaus grupėms.

2 mirties atvejai registruoti Telšių apskrityje. Asmenys priklausė 60-69 ir 70-79-erių metų amžiaus grupėms.

Utenos apskrityje registruotas 1 mirties atvejis. Asmuo priklausė 80-89-erių metų amžiaus grupei.

Taip pat 1 mirties atvejis registruotas Vilniaus apskrityje. Asmuo priklausė 80-89-erių metų amžiaus grupei.

Klaipėdos apskrityje registruotas 1 mirties atvejis. Asmuo priklausė 80-89-erių metų amžiaus grupei.

Be to, vakarykštę parą registruoti 7 mirties atvejai, kai užsikrėtusieji koronavirusu mirė dėl kitų priežasčių.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.