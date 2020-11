Per praėjusią parą, kaip praneša miesto savivaldybė, Kaune nustatyta tik 99 nauji koronaviruso sukeltos ligos atvejai, ir šiuo metu šia liga serga 3352 kauniečiai. Per septynias pastarąsias dienas sergamumas paaugo 20,95 proc. Tačiau ankstesnių dienų susirgimai lėmė, kad per pastąsias dvi savaites 100 tūkstančių gyventojų šiuo metu priskaičiuojama 757,8 COVID-19 atvejų.

Iš viso Kauno mieste iki šiol nustatyta 4004 tūkstančiai šios infekcijos atvejų. Pastarosiomis dienomis sergamumo rodikliai sumažėjo asmenų iki 16 metų amžiaus grupėje, tačiau paaugo tarp 17–30 metų kauniečių. Kitose (31–40 m. ir 41–50 m.) grupėse rodikliai – apylygiai, bet jie didesni už nustatytų COVID-19 atvejų skaičius 51 – 60 m. ir vyresnių nei 61 m. amžiaus grupėse.

Visuomenės sveikatos specialistų ir pačios visuomenės nerimą kelia augantis kovidinių ligonių mirčių skaičius. Pirmadienį paskelbta apie tai, kad nuo COVID-19 ligos mirė 37 Kauno miesto gyventojai, o dar 13 infekuotųjų mirė nuo kitų ligų. Tuo tarpu lapkričio 13-ąją, primena ELTA, buvo skelbta, kad koronaviruso aukomis Kaune tapo 28 žmonės, ir nuo kitų ligų mirė 8 COVID-19 užsikrėtę kauniečiai.