Šiai plokščiadugnei burvaltei kitąmet sueis 25 metai, todėl „Kuršis“ būtų jauniausias valstybės saugomas objektas Lietuvos istorijoje. „Kreipėmės į Tradicinių ir istorinių laivų asociacijos vadovą Romualdą Adomavičių, jis parengs laivo charakteristikos aprašymą, motyvacinę dalį, siekiant nustatyti vertingąsias savybes. KPD šį klausimą svarstytų kitais metais, kai bus minimas „Kuršio“ 25 metų jubiliejus“, – sakė Neringos savivaldybės Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Žemaitienė. Kurėno savininkė Vitalija Jonušienė teigė, kad jos vyro 1993 metais pastatytu kurėnu dar galima plaukti, tačiau jį nuolat reikia remontuoti. Paveldosaugininkai teigia, kad pripažinus „Kuršį“ valstybės saugomu jo tvarkymui galima būtų prašyti finansavimo.

