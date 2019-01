Utenoje vaikai iki 14 metų sudaro 12 procentų, 15–65-erių metų amžiaus žmonės – 64 procentus, o vyresni – 24 procentus. Tarp „vyriausių“ apskričių taip pat yra Alytaus ir Panevėžio. Tuo tarpu Vilniuje vaikai sudaro 16 procentų, 15–65-erių gyventojai – 67 procentus, o pagyvenę žmonės – 17 procentų. Kitos „jauniausios“ apskritys – Klaipėdos ir Telšių. Lietuvoje pernai gimė per 28,2 tūkst. naujagimių, o mirė 39,8 tūkst. žmonių. Šiuo metu Lietuvoje vaikų yra 1,3 karto mažiau nei pagyvenusių žmonių, 65 proc. gyventojų yra 15–65-erių metų amžiaus. Pernai 32,2 tūkst. lietuvių emigravo, o imigravo– 28,9 tūkst. žmonių, iš kurių 16,5 tūkst. buvo sugrįžtantys lietuviai. Tarp imigrantų iš kitų šalių didžiausią dalį sudaro ukrainiečiai. Beveik pusė emigravusiųjų buvo 20–29 metų amžiaus. Dauguma emigrantų rinkosi Jungtinę karalystę (37 proc.), apie 10 proc. išvyko į Vokietiją, 9 proc. – į Norvegiją. Lietuvoje, pernai metų duomenimis, buvo 2,8 mln. gyventojų.

