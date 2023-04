Daugiau kaip trejus metus teisme nagrinėjama didelio rezonanso sulaukusi baudžiamoji byla sunkiai juda į priekį – baudžiamojon atsakomybėn dėl lytinės aistros tenkinimo su jaunesniu negu šešiolikos metų asmeniu ir nepilnamečiui asmeniui už atlygį, tvirkinimo, grasinimo nužudyti, vaiko įtraukimo girtauti ir nugirdymo teisiamas 37 mętų V. Usovas, kuris prieš keliolika metų uostamiestyje buvo pripažintas pilietiškiausiu jaunu žmogumi, dažnai nesirodė teismo posėdžiuose.

Dėl pateisinamų priežasčių – ligos, medikai jam vis pateikia pažymas, patvirtinančias, jog jis negali atvykti į baudžiamosios bylos nagrinėjimą teisme. Šie gydytojų dokumentai bylą nagrinėjančiam teismui sukėlė abejonių, todėl teisėjas Vandalinas Vainius kreipėsi į Valstybinę teismo medicinos tarnybą, prašydamas ekspertų įvertinti, ar iš tikrųjų dėl ligos kaltinamasis negali dalyvauti posėdžiuose.

Garsiam klaipėdiečiui atstovaujantis advokatas Edvardas Staponkus sakė, kad V. Usovas nevengia baudžiamojo proceso, kaip gali atrodyti: „Vengimo nėra, jis – ligų maišas, teismui yra pateikęs medikų pasirašytas pažymas, o medikai žino, ką rašo.“

„Dabar teisme vyksta susipažinimas su bylos medžiaga ir prašymų tenkinimas arba atmetimas, – kalbėjo ne vienoje rezonansinėje byloje dalyvaujantis advokatas E. Staponkus. – V. Usovas prašymus pareiškia savarankiškai, praėjusį kartą jis paprašė leisti susipažinti su posėdžių protokolais – jam padarė kopiją, o jis posėdžio protokole pamatė, kad nebuvo peržiūrėti šeši vaizdo įrašai, todėl jis norėjo, jog jie būtų peržiūrėti.“

Ir šie įrašai, anot teisininko, buvo peržiūrėti.

Advokatas neslėpė, kad vaizdo įrašuose buvo užfiksuotos, įtariama, seksualinį smurtą patyrusių vaikų apklausos ikiteisminio tyrimo metu. Jos buvo atliekamos policijoje.

„Byloje yra daug įrašų ir jie – gan ilgoki“, – pabrėžė E. Staponkus.

Viktoras Usovas © DELFI / Rita Gečiūnaitė

Advokatas neslėpė, kad su V. Usovu teisme taip pat lankėsi ir penktadienį, nors tądien posėdis nebuvo suplanuotas – jie norėjo peržiūrėti vaizdo įrašą, kuriame buvo užfiksuota V. Usovo pirmoji apklausa pas policijos tyrėją. Tačiau dėl techninių nesklandumų šio įrašo pasižiūrėti taip ir nepavyko, todėl jo peržiūra suplanuota iš karto po šv. Velykų.

Pirmosios apklausos metu duotus parodymus V. Usovas dabar neigia.

Nagrinėjant šią baudžiamąją bylą teisme taip pat buvo nuspręsta apklausti policijos tyrėją, kuri atliko procesinius veiksmus ikiteisminio tyrimo metu: „Ikiteisminio tyrimo metu V. Usovas buvo apklaustas, tik mes teisme iškėlėme klausimą – kaip taip galėjo būti, šitoks nusikaltimas, kriminalinė žvalgyba dirba ir kurį laiką seka žmogų, o paskui jį sulaiko – parverčia ant automobilio miesto centre, atsiveža į policiją, o kai reikia apklausinėti, jam nesuteikia advokato. Kaip tai gali būti? Aš pareiškiau prašymą, kad būtų iškviesta policijos tyrėja, kodėl ji įtariamajam nesuteikė teisės išsikviesti advokatą. O jis tą dieną buvo ir be vaistų, ir nevalgęs nieko, apklaustas 19 ar 20 valandą, visą dieną išlaikytas – tai kokia jo būsena buvo ir kokie parodymai?! Dabar jis neigia tuos parodymus. Be to, jis sakė, kad policijoje jam buvo pameluota – esą po apklausos tu išeisi į namus. Bet jis niekur neišėjo, jį areštavo.“

Anot V. Usovo gynėjo, teismas privalo išsiaiškinti, kodėl iš karto po sulaikymo V. Usovui nebuvo užtikrinta teisė į gynybą.

„Na ir kas, kad jis yra pasirašęs po savo parodymais policijoje, bet jis juk – ne teisininkas, buvo apgautas, jog bus paleistas ir galės eiti į namus, galės pavalgyti ir išgerti vaistų“, – savo poziciją dėstė advokatas.

Jis pažymėjo, kad į policijos komisariatą pristatytas V. Usovas patyrė didžiulį šoką – juk daugelį pareigūnų ir net pačius policijos vadovus gerai pažinojo.

„Ir čia su juo buvo elgiamasi kaip su pavojingu nusikaltėliu, bet jis juk kol kas nenuteistas“, – pabrėžė teisininkas.

Jis neslėpė, kad V. Usovas gali pateikti dar vieną prašymą – į teismo posėdį iškviesti ir apklausti galimai seksualiai išnaudotus jaunuolius, kurie šiuo metu jau yra sulaukę pilnametystės. Vis dėlto, E. Staponkaus teigimu, net jeigu toks prašymas ir būtų teiktas, teismas gali jo ir nepatenkinti – nepilnamečiai buvo apklausti pas ikiteisminio tyrimo teisėją, jų apklausos yra užfiksuotos ne tik posėdžių protokoluose, bet ir vaizdo įrašuose.

Delfi.lt susisiekė su baudžiamojon atsakomybėn patrauktu V. Usovu, kuris žadėjo papasakoti apie jo atžvilgiu iškeltą bylą, tačiau, atrodo, persigalvojo – pokalbio laiką vis atidėdavo. Teisme jis kol kas nėra išsakęs savo pozicijos, manoma, jo apklausa gali įvykti balandžio 20 d. arba gegužės 11 d. suplanuotuose posėdžiuose. Tiesa, žurnalistams jis yra nurodęs, kad kaltinimų nepripažįsta, o byla esą yra sufabrikuota.

Viktoras Usovas LNK

Tyrimą atlikę pareigūnai yra pranešę, kad V. Usovas įtariamas kelerius metus tvirkinęs mažamečius ir nepilnamečius berniukus Klaipėdos rajono ribose ir kituose Lietuvos miestuose.

„Įtariama, jog vyras nusikaltimus galimai vykdydavo tik nakties metu įvairių markių automobiliuose, kurie priklausė įtariamajam arba buvo nuomojami ar skolinami, – buvo rašoma pareigūnų pranešime. – Sulaikytas asmuo laikėsi didelio konspiratyvumo, buvo labai atsargus, aukoms prisistatydavo esąs turtingas verslininkas iš Vilniaus miesto, gydytoju, masažistu arba turtingo Lietuvos verslininko, kurio neįvardydavo, sūnumi. Įtariamajam pavykdavo įkalbėti socialiai pažeistus vaikus tenkinti jo lytinę aistrą už įvairų atlygį, t. y. alkoholį, tabako gaminius, pinigus ir galimai narkotines medžiagas.“

Kada bus paskelbtas nuosprendis byloje, kol kas neaišku – V. Usovui atstovaujantis advokatas spėjo, kad tai gali įvykti jau šį rudenį.

Tuo metu Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) vadovė Kristina Mišinienė neslėpė nuostabos, kad didelio rezonanso sulaukusi byla tiek laiko yra pirmosios instancijos teisme.

Kai 2018 m. daugelis mūsų viltingai stebėjome TV ekranus, kur pareigūnai gatvėje segė antrankius žinomam Klaipėdos verslininkui, sporto renginių vedėjui, savivaldybės „šauniausiam savanoriui ir jaunimo lyderiui“, ne vienas mūsų lengviau atsikvėpė – pagaliau! O teisėsaugai pateikus jam konkrečius įtarimus dėl nepilnamečių ir mažamečių nugirdymo, grasinimo nužudyti, lytinės aistros su vaikais tenkinimo už atlygį, tapo aišku, jog nenuėjo veltui ilgametis teisėsaugos darbas, sekant šį gerai užsimaskavusį, įtariama, pedofilą. Tačiau tik tuo kol kas ir turime pasitenkinti – Klaipėdos apylinkės teismas iki šiol nesugeba išnagrinėti šios bylos, teisiamojo sveikata „dramatiškai blogėja“, meistriškai manipuliuojant medicininėmis pažymėlėmis, procesas užsitęsė iki begalybės. Gėda ir pikta matyti tokį teisinį abejingumą, panašu, jog „amžiaus byla“ virsta į „amžiaus vilkinimą“. O gal bylą perkėlus į kitą apygardą, reikalai iš karto išsispręstų?

Kristina Mišinienė © ELTA / Julius Kalinskas

K. Mišinienė pažymėjo, kad juk kalba eina apie seksualinę ir kitokią prievartą patyrusius vaikus: „Jie, beje, jau seniai nusivylė šiuo procesu, tą nedviprasmiškai patvirtina ir kartkartėmis viešai prabylantys jų advokatai: „civilinių ieškinių nepateikta“, „tai kad čia nieko nevyksta, ką mes galime padaryti“ ir pan.“

„Sutinku, kad teisiamasis yra puikiai įvaldęs manipuliacijos meną, daugelis prisimena jį kaip „charizmatišką, patrauklią asmenybę“, turintį plačius ryšius, ypač mėgdavusį sukiotis vaikų sporto stovyklose, vaikams skirtuose renginiuose, – sakė KOPŽI vadovė K. Mišinienė. – Bet valstybė juk nėra kaip tas sutrikęs, neprižiūrėtas vaikelis, užburtas šio, įtariama, gašlaus tvirkintojo ir paklusniai naktį lipantis į jo mašiną „pasivažinėjimui“. Tai kas čia iš tikrųjų vyksta? Kelių žmonių rankomis marinama svarbi byla, galingai teisinei sistemai nerišliai atsimušinėjant „bet šiaip tai vaikų išnaudojimo bylos pas mus išnagrinėjamos per pusmetį...“

Delfi.lt primena, kad V. Usovas laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.