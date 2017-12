Apklausą lapkričio 20–gruodžio 4 dienomis vykdė bendrovė „Baltijos tyrimai“. Pasak dienraščio, per pastaruosius šešerius metus gyventojų nuomonė beveik nekinta – teigiamai vertinančių besibaigiančius metus išlieka dvigubai daugiau nei neigiamai, o didžiausia dalis mano, kad metai jiems asmeniškai buvo nei geri, nei blogi. Palyginus kasmetinius atsakymus į šį klausimą nuo 1995-ųjų matyti, kad panašūs rezultatai buvo vadinamaisiais prieškriziniais 2005-2007 metais. Kaip pačius blogiausius žmonės yra įvertinę 2009-uosius, pirmuosius krizės metus, o patys sėkmingiausi iki šiol lietuviams buvo 2006-ieji. Šįmet vykdytoje apklausoje kiek mažiau nei penktadalis žmonių besibaigiančius metus įvertino kaip sėkmingus Lietuvai, o ketvirtadalis – kaip nesėkmingus. Manančių, kad kiti metai Lietuvai bus sėkmingesni nei besibaigiantieji, lyginant su pernykšte apklausa, sumažėjo 8 procentiniais punktais.

