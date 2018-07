Lietuvos ministrai ir pareigūnai sekmadienį Lenkijoje paminės 85-ąsias lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlanto vandenyną metines. Renginiuose Ščecine ir Pščelnike dalyvaus užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrai Linas Linkevičius bei Raimondas Karoblis, Vyriausybės vicekancleris Deividas Matulionis, krašto apsaugos ir susisiekimo viceministrai Edvinas Kerza bei Ričardas Degutis, kiti diplomatai, pareigūnai. Minėjimo renginiuose dalyvaus ir Lenkijos delegacija, joje bus Lenkijos užsienio reikalų bei gynybos ministrai. „S. Dariaus ir S. Girėno skrydis yra vienas iškiliausių mūsų Lietuvos įvykių, kuriuo galime didžiuotis. Svarbu, kad Lenkija irgi tai vertina kaip svarbų istorinį įvykį, o tai mus suartina“, – BNS sakė D. Matulionis. Šalies vadovė Dalia Grybauskaitė šiai progai paskelbtame komentare teigia, kad prieš 85 metus į transatlantinį skrydį pakili Stepono Dariaus ir Stasio Girėno „Lituanica“ lietuvių tautai įkūnijo „svaiginančių tikslų siekį ir laisvą dvasią“. „Lakūnų vardai visiems laikams tapo didvyriškumo ir pasiaukojimo dėl Lietuvos simboliu“, – prezidentė cituojama Prezidentūros pranešime. Sekmadienį Ščecino Šv. Jokūbo katedroje pagerbiant S. Darių ir S. Girėną bus aukojamos Šv. Mišios, po jų vietos arkivyskupui metropolitui Andrzejui Dziegai (Andžejui Dzengai) bus įteikta „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“. Lietuvos delegacija tada padės gėlių prie S. Dariaus ir S. Girėno atminimo lentos, o vėliau išvyks į Pščelniką, kur dalyvaus lakūnų pagerbimo ceremonijoje prie jiems pastatyto paminklo. Šiame mieste Myslibužo burmistrui Piotrui Jerziui Sobolewskiui (Piotrui Ježiui Sobolevskiui) ir Šv. Kryžiaus parapijos kunigui prelatui kanauninkui Aleksandrui Janui Jaszczurui (Aleksandrui Janui Jaščurui) bus įteikti Dariaus ir Girėno medaliai. „Tas dėmesys Lietuvai svarbiam įvykiui ir paminklui buvo labai pagarbus, jis buvo nuolat prižiūrimas“, – kalbėjo D. Matulionis. „Norime pagerbti žmones, kurie skyrė tam dėmesį“, – pridūrė jis. Lakūnai S. Darius ir S. Girėnas 1933 metais vieni pirmųjų pasaulyje lėktuvu perskrido Atlanto vandenyną, tačiau per aviakatastrofą tuometinės Vokietijos teritorijoje žuvo nepasiekę Kauno.











4 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.