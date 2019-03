Anot vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno, šis įstatymas su lydinčiųjų teisės aktų pakeitimais padės kovoti su korupcija bei paveiks kriminalinio pasaulio atstovus. Įstatymo projekte numatyta galimybė konfiskuoti asmens civilinį turtą, jeigu jis kaltinamas ar nuteistas už sunkius ir kai kuriuos apysunkius nusikaltimus, priklauso nusikalstamoms grupuotėms. Taip pat konfiskuoti turtą būtų galima, jeigu jo vertė neatitinka asmens teisėtų pajamų ir šis skirtumas viršija 100 tūkst. eurų. Tai galioja ir turtui, kuris buvo perleistas kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris žinojo arba turėjo žinoti, kad šio turto vertė neatitinka asmens teisėtų pajamų. Tačiau numatyta, kad prieš pradedant konfiskavimo procesą, būtų atliktas turto tyrimas – sprendimą dėl jo priimtų prokuroras, o tyrimą atliktų Vyriausybės įgaliotos institucijos. Turto civilinio konfiskavimo procesas susidėtų iš dviejų etapų. Pirmiausia asmuo būtų įpareigojamas deklaruoti ir pagrįsti turimą turtą bei pajamas. Jeigu asmuo to nepadaro, būtų kreipiamasi į teismą dėl turto, neproporcingo asmens pajamoms, konfiskavimo. Sprendimus dėl įpareigojimo deklaruoti ir pagrįsti turtą bei pajamas skyrimo asmeniui, dėl turto civilinio konfiskavimo, o prireikus ir dėl turto arešto taikymo priimtų teismas. Į teismą dėl minėtų sprendimų turėtų kreiptis prokuroras.

