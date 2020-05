Tai nutarta Seimo Seniūnų sueigoje ketvirtadienį. Kitiems siūlymams nėra Seimo Teisės departamento išvadų, todėl jų pateikimas nukeliamas.

Vienkartinės išmokos vaikams, skirtos COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos sukeltiems padariniams mažinti, įstatymo projektas įtrauktas į ketvirtadienio rytą atnaujintą Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkę. Jis bus pristatytas 10.30 val.

Prezidentas siūlo skirti vienkartinę papildomą išmoką šeimoms su vaikais. Ji siektų 120 eurų už vaiką, o nepasiturinčioms šeimoms ir vaikams su negalia – 200 eurų.

Prezidento patarėjas ekonomikai Simonas Krėpšta sakė, kad papildoma parama dirbantiesiems ir šeimoms padės skatinti ekonomiką krizės metu.

Dauguma politikų remia papildomus vaiko pinigus, nors kai kurie kritikai teigia, kad jie nebūtinai sugrįš į ekonomiką per vartojimą, be to, papildomus pinigus gaus ir dideles pajamas turintys žmonės, kuriems tokio poreikio nėra.