Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis ir frakcijos Seime seniūnas Gabrielius Landsbergis sakė tiek savo vadovaujamai, tiek kitoms opozicinėms frakcijoms siūlysiantis apskritai nedalyvauti balsavimuose priimant minėtus projektus. „Mūsų akimis, mokesčių reforma mažų mažiausiai neįtikina. Numatyti dideli pokyčiai, kurie, kaip dabar aiškėja, artimiausiais metais biudžetui lems iki 2 mlrd. eurų nuostolių. Visi tie pokyčiai neišdiskutuoti, neaišku, kodėl jie daromi. Be to, nuostatos kaitaliojamos iki paskutinio momento“, – dienraščiui sakė G. Landsbergis. Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas teigia, kad kaitaliodami savo sprendimus valdantieji elgiasi nekonstruktyviai. Liberalai, pasak jo, balsavime ketina dalyvauti, tačiau „jokio automatinio palaikymo tikrai nebus“. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos seniūno pavaduotojo Juliaus Sabatausko teigimu, dėl dalyvavimo balsavime frakcija apsispręs ketvirtadienio rytą. BNS skelbė, kad Seimas ketvirtadienį ketina apsispręsti dėl mokesčių reformos, kuri numato su darbo santykiais susijusius mokesčius konsoliduoti darbuotojo pusėje, įvesti 20 ir 27 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifus, padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD) ir išplėsti jo taikymo ribas. Parlamentarai turėtų ketvirtadienį galutinai balsuoti ir dėl pensijų pertvarkos, kurioje atsisakoma „Sodros“ įmokos dalies pervedimo į pensinius fondus, keičiama privataus kaupimo formulė, o pensijų anuitetų mokėtoja numatoma paskirti išimtinai „Sodrą“. Seimui antradienį po svarstymo pritarus reformoms, toliau buvo registruojami parlamentarų pasiūlymai, o Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) trečiadienį pakeitė poziciją dėl NPD taikymo ribos, progresinio GPM dividendams.

