SADM savo pataisomis siūlo atsisakyti grėsmės lygių nustatymo, numatyti, kad esant nesaugiai aplinkai vaikas nebūtų iškart paimamas iš tėvų, bet būtų skiriama laikinoji priežiūra, t. y. vaiką prižiūrėtų giminaičiai ar šeimos draugai. Smurto prieš vaiką apibrėžimas neliečiamas. Ministerija tvirtina, kad priėmus siūlomus pakeitimus vaiko paėmimas iš tėvų ar globėjų būtų įmanomas tik kraštutiniais atvejais. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą SADM siūlo keisti po rezonansą sukėlusio kauniečių vaikų paėmimo iš šeimos atvejo, praeiviui užfiksavus, kaip motina sudavė vienam iš vaikų. Mažamečiai buvo grąžinti į šeimą po piketo prie Kauno vaiko teisių apsaugos tarnybos, įsikišus dviem Seimo nariams. Vienas jų, „valstietis“ Mindaugas Puidokas, su grupe parlamentarų parengė pataisas, kuriomis, be kita ko, siūlo keisti smurto prieš vaiką sąvoką. Į įstatymą būtų įrašoma, kad smurtu būtų laikomas tik vaikui sukeliamas „žymus skausmas“, o neleistinas tik „šiurkštus“ vaiko orumo pažeidimas. Šias pataisas dėl galimos prieštaros Konstitucijai sustabdė Seimo teisininkai.

