Teisingumo ministerija inicijuoja pataisas, kad nebereikėtų notarų įkainių ir antstolių vykdymo išlaidų dydžių apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarkos suderinti su Lietuvos notarų ir Lietuvos antstolių rūmais. Teisingumo ministrui lieka prievolė minėtus dydžius suderinti su finansų ministru. Vyriausybės teigimu, dabartinis reguliavimas riboja valstybės teisinę diskreciją notarų ir antstolių atlyginimų nustatymo srityje. Vyriausybė sako laukianti, kad Seimas pritartų jos pateiktoms pataisoms dėl antstolių vykdymo išlaidų, ir žada po to per dvi savaites nustatyti mažesnius antstolių atlyginimus ir vykdymo išlaidų dydžius. Prezidentė Dalia Grybauskaitė taip pat registravo pataisas dėl antstolių atlyginimų, numatant, kad jis neviršytų 15 proc. nuo išieškotos sumos. Šalies vadovė taip pat siekia, kad antstolių algos turi būti skelbiamos viešai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.