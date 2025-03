Seimo Žmogaus teisių komitetas pritarė Žemaitaičio siūlymams liberaliau išduoti leidimus dirbti su vaikais

I. Vėgėlės siūlymams nepritarta

Tuo metu to paties įstatymo pataisas teikusio I. Vėgėlės siūlymams Žmogaus teisių komitetas nepritarė. Parlamentaras siūlė, kad su nepilnamečiais dirbti negalėtų smurtinius nusikaltimus atlikę asmenys. Be to, jis ragina atsisakyti šiuo metu įteisintos praktikos išduoti teisėto darbo su vaikais kodą (QR kodą).