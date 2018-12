Gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikams prie vaiko pinigų bus mokama papildoma 20 eurų dydžio išmoka. Tai reiškia, kad gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikams išmoka kiekvienam vaikui sieks po 70 eurų, rašoma Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) išplatintame pranešime.

Gausia laikoma tokia šeima, kuri augina 3 ir daugiau vaikų, nepasiturinčia – kai pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 183 eurai, bet į pajamas neįskaičiuojami vaiko pinigai ir 15-35 proc. su darbo santykiais susijusių pajamų priklausomai nuo šeimos sudėties.

Seime – ir kritika

Vykstant diskusijai Seime, kai kurie Seimo nariai kritikavo valdančiuosius dėl to, kad nestiprinant, pavyzdžiui, švietimo sistemos, padidinti vaiko pinigai tiesiog bus išleisti korepetitoriams. Kai kurie Seimo nariai pasisakė prieš išmokų didinimą, nes kai kurioms šeimoms jos nereikia.

„Šitas pinigų lietus mums kainuos 300 mln. eurų. Mes matome, kokios įtampos kyla dėl mokytojų, medikų atlyginimų. Tikrai negaliu balsuoti už socialinę išmoką, kuri ne visiems yra būtina, nes valstybės biudžete yra didelė įtampa“, – sakė Seimo narė Aušrinė Armonaitė.

Tuo metu Algirdas Sysas teigė, kad niekas per prievartą tų pinigų šeimoms nebruka. Be to, anot jo, kai kurių vaikų tėvai ir dirba biudžetinėse institucijose ir gauna nedidelius atlyginimus.

„Šiandien mes demotyvuojame legaliai dirbančius ir nieko už tai neprašome. Brazilijoje buvo prašoma, kad jeigu šeima nori gauti išmoką, tai vaikas privalo lankyti mokyklą ir du kartus per metus pasirodyti pas gydytoją“, – sakė liberalas Simonas Gentvilas.

Seimo narys Justas Džiugelis pateikė įstatymo pataisą, kad vaikams, kurie turi negalią būtų skiriama po 70 eurų per mėnesį. Kaip pavyzdį jis pateikė ortopedinius batus vaikams su negalia, mat valstybė juos kompensuoja tik kartą per metus, taigi vaikas turi arba žieminius, arba vasarinius batus. Tačiau pagrindinis komitetas tokiam pasiūlymui nepritarė, mat išmoka turėtų būti universali. Visgi Seimas pasiūlymui pritarė.

LLRA-KŠS nariai siūlė universalią vaiko išmoką padidinti ne iki 50, o iki 60 eurų. Socialinių reikalų ir darbo komitetas tokį pasiūlymą atmetė, mat valstybė nėra finansiškai pajėgi tokiam didinimui. Šiam pasiūlymui nebuvo pritarta.

Siūlo didinti iki 120 eurų per mėnesį

Tuo metu Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRS–KŠS) siūlė kitais metais vaiko pinigus didinti iki 60 eurų, o iki 2020 metų pasiekti, kad vaiko pinigai siektų 120 eurų per mėnesį už vieną vaiką.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininko Ramūno Karbauskio atstovė spaudai Dalia Vencevičienė DELFI perdavė, kad valdantieji tikrai neatmeta tokio pasiūlymo ir mano, kad jis yra vertas diskusijų.

„Vaiko pinigai ir atsirado pagal Lenkijos pavyzdį. Dabar sunku pasakyti, kiek pinigai galėtų didėti iki 2020 metų, be to, reikia atsižvelgti į valstybės galimybes. Tačiau diskusija šiuo klausimu tikrai vyks“, – sakė D. Vencevičienė.

DELFI primena, kad vaiko pinigai mokami visiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų. Išmoka vaikui gali būti mokama ir iki 21 metų, jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio mokymo įstaigose, jeigu į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa.

Įstatyme taip pat įtvirtinama, kad jei 16 metų sulaukęs nepilnametis teismo tvarka pripažįstamas emancipuotu ar jeigu sudaro santuoką, tokiu atveju jis galėtų pats gauti išmoką vaikui. Pilnametis asmuo iki 21 metų amžiaus, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, irgi turi teisę pats gauti vaiko pinigus.

„Kaip ir žadėjome anksčiau, vaiko pinigai kitais metais didės iki 50 eurų už kiekvieną vaiką. Šis siūlymas pateiktas žinant labai aiškų tikslą – norime sumažinti vaikų patiriamą skurdą ir padėti visoms šeimoms, auginančioms vaikus. Sakydamas „visoms šeimoms“ noriu pabrėžti šios išmokos visuotinumą, kuris reiškia, kad visi vaikai turi gauti tam tikras paslaugas ar išmokas nepaisant fakto, kurioje šeimoje gimė“, - teigia socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

SADM prognozuojam, kad padidinus išmokos vaikui dydį nuo 30 iki 50 eurų, vaikų 0–17 metų amžiaus grupėje skurdo rizikos lygis sumažėtų 4,3 proc. punkto, šeimoje, kurioje vienas iš tėvų augina vieną ar daugiau vaikų, skurdo rizikos lygis sumažėtų 4,2 proc. punkto, šeimoje, kurioje abu tėvai augina tris ar daugiau vaikų – 9,2 proc. punkto.

Universalūs vaiko pinigai buvo įtvirtinti nuo 2018 metų sausio ir šiuo metu siekia 30 eurų, o gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikams mokama papildoma išmoka, kuri priklauso nuo vaiko amžiaus. Vaikui nuo gimimo iki 2 metų šiuo metu mokama 28,50 eurų, nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą – 15,20 eurų išmoka per mėnesį.

Lapkričio 29 d. duomenimis, iš viso yra pateikta prašymų dėl 507,3 tūkst. vaikų, prašymai patenkinti dėl 504,2 tūkst. vaikų. Iš visų pateiktų prašymų priimta 99,4 proc. sprendimų dėl išmokos vaikui skyrimo.

Vaiko pinigai mokami už praėjusį mėnesį, tačiau tėvai gali susigrąžinti šią išmoką ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo teisės į šią išmoką atsiradimo dienos. Tai reiškia, kad norint neprarasti vaiko pinigų nuo 2018 metų sausio mėnesio, prašymą skirti išmokas vaikui būtina pateikti ne vėliau kaip iki šių metų pabaigos.

Prašymus dėl vaiko pinigų tėvai gali teikti gyvenamosios savivaldybės administracijai arba internetu www.spis.lt.