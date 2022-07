Trečiadienį posėdžiavusi Seimo valdyba sprendimo kol kas nepriėmė, nes neturi tokių teisinių instrumentų ir grąžino šį klausimą Audito komitetui. Tačiau ši iniciatyva nebus užmiršta, nes ją planuojama aptarti neformaliame Seimo valdybos posėdyje.

„Šiuo metu Seimo valdyba negali pavesti atlikti audito, kadangi reikėtų keisti institucijų nuostatus. Mes neturime tokios kompetencijos“, – sakė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Seimo pirmininkė taip pat pastebėjo, kad yra galimybės pirkti tas paslaugas konkurso būdu. „Neatrodo, kad būtų sutaupytos lėšos, jeigu vidaus pajėgumais būtų tai daroma“, – remdamasi Seimo kanceliarijos atlikta analize svarstė parlamento vadovė V. Čmilytė-Nielsen.

Seimo vicepirmininkas konservatorius Paulius Saudargas mano, kad Seimas „nėra ta institucija, kuri atlikinėtų visiems auditus“. „Ir, matyt, nėra tokių pajėgų, už tai ir siūloma grąžinti komitetui ši klausimą“, – sakė jis.

Tuo tarpu Seimo vicepirmininkas „valstietis“ Jonas Jarutis tvirtino, kad bet kuri veikianti įmonė turi atlikti tam tikrus auditus. „Jeigu Audito komitetui kyla abejonių, kodėl nepasitikrinti? Siūlyčiau Seimo valdybai pavesti Seimo kanceliarijai atlikti tą auditą pagal Audito komiteto teikimą (....) Seimas kaip steigėjas turi turėti galimybę paklausti ir gauti atsakymą į vieną ar kitą klausimą“, – tvirtino J. Jarutis.

Politikas taip pat sakė suprantąs, kad gal yra teisinių kliūčių, bet valdyba, anot jo, turi pasiųsti žinią Seimo kanceliarijai, „reikia to audito ar nereikia“. „Manau, kad Seimo valdyba turi išsakyti savo nuomonę“, – sakė jis.

Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas konservatorius Jurgis Razma sutinka su teisininkų argumentais, kad Seimo valdyba negali priimti sprendimo, kad visose Seimo pavaldžiose institucijose būtų atliekamas auditas Seimo kanceliarijos pajėgomis, jos Audito skyriaus darbuotojų. Tačiau jis mano, kad Seimas turi turėti tokį instrumentą.

„Čia ir politinis klausimas, ar Seimas, kaip steigėjas tų institucijų, turi savo rankose tą audito instrumentą, ar ne? (...) Aš manau, kad Seimas per Seimo kanceliariją turi turėti instrumentus, kaip turi ministerijos, atlikti auditus pavaldžiose struktūrose. Mes esame steigėjai“, – sakė J. Razma.

Politikas siūlė ateityje svarstyti, ar nėra per daug prie Seimo įsteigtų įvairių įstaigų. „Reiktų dar pasižiūrėti, ar ne per daug Seimas yra „aplipęs“ visokiomis įstaigomis, jų yra čia per 20? Gal tai irgi būtų proga įvertinti, kurios iš tų sukurtų struktūrų pateisino save, kurios gal tik formaliai egzistuoja“, – Seimo valdybos posėdyje svarstė J. Razma.

Seimo vicepirmininkas socialdemokratas Julius Sabatauskas siūlė svarstant šį klausimą į kitą posėdį pakviesti Seimo Audito komiteto pirmininką Zigmantą Balčytį.

ELTA primena, kad Seimo Audito komitetas pasiūlė Seimo valdybai apsvarstyti galimybę pavesti Seimo kanceliarijai nuo 2023 metų atlikti vidaus auditą Seimo atskaitingose institucijose, kuriose vidaus audito tarnyba nėra įsteigta.