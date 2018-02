Penktadienio rytą V. Sadauskas kviečiamas į susitikimą su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu ir Seimo valdybos nariais. „Susitikime bus aptarta vakarykštė situacija, išsakyta tinklaraštyje nuomonė. Kontrolieriaus pasisakymas atrodo dviprasmiškai. Norima išklausyti visas puses ir tik tuomet pasakyti kažkokią poziciją apie tolesnius veiksmus“, - BNS penktadienio rytą sakė Seimo pirmininko atstovė spaudai Karolina Frolovienė. Seimo pirmininko pavaduotojo Gedimino Kirkilo manymu, V. Sadausko asmeninė iniciatyva ir požiūris nedera su užimomis pareigomis, tad jis turėtų atsistatydinti. „Manyčiau turėtų trauktis iš pareigų. Manau, kad mažų mažiausia klaidingas požiūris, jei jis bando pateisinti kažkokiais būdais lietuvių dalyvavimą genocide, tai nepateisinama. Juo labiau būnant akademinės etikos kontrolieriumi tokias pažiūras skelbti tikrai nedera Seimo paskirtam pareigūnui“, - BNS penktadienį sakė G. Kirkilas. „Sakyčiau, kad tai yra tikrai antisemitizmas. Nežinau, ar asmuo gali toliau tęsti darbą, vadovybė turi vertinti tokio asmens moralinį standartą ir prokuratūra turi susirūpinti tokia informacija“, – televizijai sakė bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky. Taip ji reagavo į V. Sadausko įrašą tinklaraštyje, kur jis siūlo tūkstantį eurų „moksleiviui, studentui, doktorantui, mokytojui ar mokslininkui, kuris surinks informaciją, dokumentus, medžiagą bei parašys darbą (bent 10 autorinių spaudos lankų), publikaciją apie žydų tautybės asmenis, kurie žudė žmones, prisidėjo prie trėmimų ir kankinimų“. Pats akademinės etikos kontrolierius sako kaip tik bandantis įrodyti, kad žydai nebuvo nusikaltėlių tauta. „Jūs manote, žudyti yra gerai? Nu kaip jūs manot, ar gerai yra žudyti. Aš vieno klausimo klausiu žudyt gerai ar blogai? Aš kartoju – jei žydai žudo lietuvius tai gerai ar blogai? Jei lietuviai žudo tai gerai ar blogai?“, – kalbėjo V. Sadauskas. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių į pareigas skiria Seimas.

