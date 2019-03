„Prieš pradedant pavasario sesiją, labai svarbu visiems – ir komitetams, ir komisijoms – sudėlioti pagrindinius akcentus ir prioritetinius darbus įstatymų leidyboje bei vykdant parlamentinę kontrolę. Suplanuotas ir subalansuotas darbas užtikrina rezultatus ir sklandų bendradarbiavimą“, – teigė V. Pranckietis. Jo komentarą BNS perdavė atstovė spaudai. Per susitikimą planuojama aptarti Seimo pavasario sesijos darbų programą. Ji tvirtinama sesijos pradžioje. Pasiūlymus jai jau pateikė Vyriausybė, prezidentė, savo projektus taip pat siūlo parlamentinės frakcijos ir atskiri Seimo nariai. Seimo pavasario sesija prasidės sekmadienį, kovo 10 dieną.

