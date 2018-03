„Yra įvairių nuomonių, bet mano asmenine nuomone, manau, kad apkaltos atveju, galėtumėme kiekvienas parodyti, kaip mes balsuojam. Bet yra atvejų, ir jų labai daug politologai yra pristatę, kada daugiau demokratijos yra balsuojant slaptai“, – Žinių radijui teigė V. Pranckietis. Anot jo, fakto, jog Seimas antradienį atmetė „valstiečių“ atstovo Justo Džiugelio pataisas dėl atviro balsavimo apkaltų metu, nereikėtų vertinti kaip galutinio Seimo sprendimo. „Manau, kad tie pasiūlymai bus teikiami ir toliau ir tikrai bus svarstoma ir šita galimybė“, – teigė V. Pranckietis. J. Džiugelis pataisas teikė reaguodamas į žlugusį balsavimą dėl priesaiką sulaužiusio Mindaugo Basčio mandato panaikinimo. Vis dėlto palaikymo Seime sulaukė „valstiečių“ pirmininko Ramūno Karbauskio projektas atvirai balsuoti dėl nepasitikėjimo Seimo pareigūnais ar valstybės institucijų vadovais. Dabar visais šiais atvejais privalu rengti slaptus balsavimus. R. Karbauskis teigė, kad svarstymo stadijoje siūlys keisti savo projektą, jog dėl nepasitikėjimo kaskart būtų balsuojama ne atvirai, o nusprendžiant Seimui, kokį balsavimo būdą pasirinkti. Praėjusią savaitę Seime žlugo balsavimas dėl M. Basčio mandato panaikinimo. Jis vėliau paskelbė pats atsistatydinantis, o balsavimo rezultatais pasipiktinę žmonės susirinko į tūkstantinį mitingą prie Seimo. Žlugus balsavimui dėl apkaltos, frakcijos ėmė svaidytis kaltinimais, kas dėl to kaltas: „valstiečiai“ rodė į konservatorius ir atvirkščiai. Parlamentarai antradienį nutarė sudaryti specialią tyrimo komisiją, kuri Seimo narių grupės siūlymu tirs, ar verta pradėti apkaltą Socialdemokratų darbo frakcijos nariui Artūro Skardžiui.

