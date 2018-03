Taip trečiadienį nusprendė susirinkę komisijos nariai. Pavaduotoju tapo „tvarkietis“ Kęstutis Bartkevičius. Pagal Seimo statutą, komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją dar turės patvirtinti Seimas. Naują komisiją Seimas sudarė kovo 15 dieną. Jai pavesta sukurti „palankias sąlygas įgyvendinti veiksmingą, tarpdisciplininę ir integruotą sveikos gyvensenos politiką“. „Komisija reikalinga, kad prasidėtų perversmas šioje srityje“, – Seime balsuojant dėl jos sudarymo teigė D. Kepenis. Tuo metu Seimo opozicijos atstovai tvirtino, kad komisija sukurta specialiai D. Kepeniui, jog šis turėtų pareigas, nes prie Sveikatos reikalų komiteto jau veikia Sveikatos tausojimo ir stiprinimo reikalų pakomitetis.

