VAD direktoriaus Rymanto Mockevičiaus teigimu, po pastaraisiais metais pasaulyje įvykdytų teroro aktų, kai transporto priemonės naudotos išpuoliams žmonių susibūrimo vietose, Lietuvoje taip pat imtasi prevencinių priemonių. „Sukūrėme ilgalaikę investicinę programą, sudarančią sąlygas stiprinti, tobulinti visų mūsų saugomų objektų saugumą. Įrengti stulpelius aplink Seimo rūmus – viena programos dalių“, – sakė jis. Apsauginių stulpelių tvora aplink Seimą turėtų iškilti 2019–2020 metais. Parlamento vicepirmininko Arvydo Nekrošiaus teigimu, tokia apsauga niekam netrukdys patekti nei į Nepriklausomybės aikštę, nei į Seimo teritoriją. „Visi galės laisvai vaikščioti. Ar tvora atlaikys mašinos smūgį? Manau, inžineriniai skaičiavimai yra atlikti, jais remiantis, matyt, ir bus projektuojama“, – spėjo jis. A. Nekrošiaus žiniomis, panašios saugumo priemonės populiarios JAV, Izraelyje, kitose šalyse.











