Kaip BNS informavo Seimo pirmininko biuras, susitikimas rengiamas siekiant aptarti Seimo rudens sesijos darbų programą ir prioritetus, siūlomus įstatymų projektus. Svarbiausias rudens sesijos klausimas tradiciškai yra valstybės biudžeto patvirtinimas, kartu su juo bus svarstomi įvairūs skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, kovos su korupcija griežtinimo, švietimos sistemos pertvarkos klausimai. Vyriausybės darbų programoje rudenį taip pat numatyta pateikti projektą dėl balsavimo internetu sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo. Juo būtų nustatyti pagrindiniai balsavimo internetu principai, sudarytos teisinės prielaidos balsavimo internetu informacinės sistemos steigimui ir testavimui.

Eilinė rudens sesija prasideda sekmadienį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.