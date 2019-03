„Taip, rytoj paskelbsim dėl sutarimo“, – BNS sakė Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas Julius Sabatauskas. Penktadienį šios trys opozicinės frakcijos pasirašys susitarimą dėl opozicijos lyderio, pareigos bus einamos rotacijos principu. Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė-Nielsen bei Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių frakcijos vadovas Gabrielius Landsbergis šios informacijos BNS nei patvirtino, nei neigė. „Negaliu patvirtinti šios informacijos“, – BNS sakė G. Landsbergis. V. Čmilytė-Nielsen teigė, kad visos naujienos bus praneštos per spaudos konferenciją. BNS žiniomis, šią sesiją opozicijos lyderio postas priklausys Liberalų sąjūdžiui ir jas eis frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Rudens sesiją opozicijos lyderio pareigas turėtų perimti socialdemokratas, o kitų metų rudens ir pavasario sesiją šias pareigas, planuojama, eis didžiausią frakciją turinčių konservatorių atstovas. Liberalų sąjūdis šiuo metu Seime turi 12, Socialdemokratų partija – 8, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – 32 atstovų frakcijas, tačiau du liberalai artimiausiu metu paliks Seimą. Vitalijus Gailius yra išrinktas Joniškio meru, o Arūnas Gelūnas laimėjo Lietuvos Dailės muziejaus vadovo konkursą. Pagal Seimo statutą, jei opozicinė frakcija arba jų koalicija turi daugiau kaip pusę Seimo mažumai priklausančių Seimo narių, tokios frakcijos seniūnas arba koalicijos vadovas yra vadinamas Seimo opozicijos lyderiu. Opozicijos lyderis naudojasi statute numatytomis papildomomis opozicijos lyderio teisėmis, jis priklauso Seimo valdybai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.