„Nematome priežasties, kodėl jis turėtų būti atleidžiamas. Ir jo profesionaliosios savybės, ir tai, kaip jis vadovavo institucijai, laikytina geru darbo valstybės tarnyboje pavyzdžiu. Manau, kad būtų siunčiamas negeras signalas pareigūnams, norint prikviesti profesionalus į valstybės tarnybą. Profesionalai turi būti vertinami“, – BNS sakė Seimo opozicijos lyderis konservatorius Gabrielius Landsbergis.

Jis su socialdemokratų ir liberalų frakcijų seniūnėmis šią poziciją pirmadienį pakartojo per pokalbį su Gitanu Nausėda.

„Frakcija turi būti įtikinta, kad galimas naujas kandidatas yra tokios pat ar dar aukštesnės kompetencijos negu ponas A. Dulkys. Kol kas taip nėra“, – teigė G. Landsbergis.

Opozicinės Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė Rasa Budbergytė BNS teigė, kad Seimas nenori kišeninio kontrolieriaus.

„Seimas, vykdydamas parlamentinę priežiūrą, tikrai nori turėti kontrolierių, kuris nebūtų kišeninis Vyriausybės kontrolierius, o būtų stiprus, nepriklausomas ir iš tiesų strategiją generuojantis, su pokyčiais spėjantis eiti, o ne iš paskos tikrinantis, ar buvo praeityje kur nors neteisingai išleisti pinigėliai, pareigūnas, teikiantis mums įžvalgas ir rekomendacijas, kaip mes galime gyventi šitame baisiai dinamiškame pasaulyje“, – sakė socialdemokratė.

Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen taip pat tvirtino neišgirdusi naujų argumentų, kodėl A. Dulkys negali valstybės kontrolei vadovauti antrą kadenciją.

Balandžio 7 dieną Seimas nepritarė A. Dulkio atleidimui iš valstybės kontrolierių pasibaigus kadencijai.

Prezidentas G. Nausėda siūlo į šias pareigas skirti dabartinį valstybės kontrolieriaus pavaduotoją Mindaugą Macijauską.

A.Dulkio kadencija baigėsi balandžio 14 dieną.

Pasak G. Landsbergio, didelio konservatorių palaikymo negali tikėtis ir kandidatai į Konstitucinio Teismo teisėjus bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkės kandidatūra.

„Tam tikri kandidatai sulaukė galbūt didesnio nuomonių išsiskyrimo“, – tvirtino jis.

Dėl A. Dulkio atleidimo ir teisėjų paskyrimo Seimas planuoja balsuoti antradienį.

Opozicijos atstovai pirmadienį taip pat informavo prezidentą, kad iš esmės palaikys jo vetuotus įstatymus dėl kompensacijų už neįvykusias keliones ir dėl kainų reguliavimo.

„Dėl turizmo teiksime vis dėlto savo siūlymus, kad būtų numatytos palankesnės sąlygos atsižvelgiant į teisininkų pastabas dėl kelionių kompensavimo“, – sakė G. Landsbergis.

Anot jo, dėl galimybės valstybei per karantiną, kitas ekstremalias situacijas reguliuoti būtiniausių prekių kainas konservatoriai pritaria prezidento argumentams.

„Mes tuos pačius sakėme – kad problema yra ne kainų augimo, o pasiūlos, kai Vyriausybė per krizinę situaciją turėtų užtikrinti, jog valstybę pasiektų pakankamas medicinos prekių kiekis. Tai savaime palaikytų kainas normaliame lygyje. Deja, Vyriausybė to nesugebėjo padaryti iš pradžių. Dabar, kai jau pasiekė pakankamas priemonių kiekis, tos kainos krenta ir be kokio nors papildomo reguliavimo“, – BNS sakė opozicijos lyderis.

Jis teigė išsakęs nerimą dėl Vyriausybės darbo esant ekstremaliai situacijai.

„Pasakiau, kad kelia nerimą Vyriausybės krizės valdymas ugnies gesinimo režimu, kai nematyti kito žingsnio strategijos. Niekaip negalime suprasti, ką Vyriausybė ketina daryti toliau, kaip mato toliau išėjimą iš karantino“, – sakė G. Landsbergis.

Anot R. Budbergytės, sutapo prezidento ir socialdemokratų požiūris į Vyriausybės siūlomą ekonomikos gaivinimo planą.

„Mes matome, kad labai aktyvūs mėginimai tuos šimtus milijonų labiau pakreipti stambaus verslo naudai, bankų sektoriaus naudai, mažiau kreipiant dėmesio, kad smulkus ir vidutinis verslas, kuris gyvena nuo algos iki algos, susiveržęs diržus, tikrai patiria apyvartinių lėšų, likvidumo problemų. Parama įstrigusi biurokratiniuose varžtuose. Prezidentas taip pat pastebėjo tuos dalykus“, – BNS sakė socialdemokratų seniūnė.

Tuo metu liberalų lyderė V. Čmilytė-Nielsen džiaugėsi, kad prezidentas palaiko opozicijos raginimus Seimui grįžti į normalų darbo ritmą.

„Džiugu, kad prezidentas, atrodo, palaiko tai, kad Seimas turėtų grįžti prie normalaus darbo ritmo. Ši savaitė, jei viskas gerai, bus pirmoji savaitė po pertraukos, kai posėdžiausime ir antradienį, ir ketvirtadienį“, – sakė ji.