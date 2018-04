Seimo vadovybė aiškina, kad lėktuvų bilietai brangsta, be to Seimo nariai turi skleisti savo patirtį ir patys mokytis. Kelionių organizatoriai teigia, kad per tą laiką skrydžių bilietai iš Lietuvos nebrango, o DELFI gauti duomenys apie Seimo narių komandiruotes 2016-2018 m. laikotarpiu rodo, kad parlamentarai skleisti savo patirtį ir mokytis vyko ir į tokias šalis, kaip Baltarusija, Azerbaidžanas, Filipinai, Uzbekistanas.

Politologas Vytis Jurkonis neskubėjo teisti parlamentarų už jų tokius pasirinkimus. Pasak jo, kiekvienu atveju svarbu žinoti, kokie yra komandiruočių tikslai.

„Jeigu ten vyksta kokia nors regioninė konferencija Lietuvai svarbiais klausimais, tada yra prasmė ten dalyvauti. Bet reikėtų žiūrėti kiekvieną atvejį atskirai. Centrinės Azijos valstybės, žinant situaciją, yra atskiras klausimas. Manau, kad ekspertizės Lietuvoje yra per mažai kalbant apie Centrinės Azijos šalis. Galėtų būti domėjimosi daugiau, ypač kalbant apie žmogaus teises, teisinės valstybės principus“, – sakė V. Jurkonis.

Savo kelionėms į šias šalis parlamentarai turi paaiškinimus. Pavyzdžiui, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovas Laurynas Kasčiūnas vyko į Baltarusiją, kad dalyvautų ir pasidalintų patirtimi šios šalies opozicijos atstovo Anatolijaus Liabedzka organizuotame renginyje apie rinkimus.

„Valstietis-žaliasis“ Virginijus Sinkevičius, tarp kurio komandiruočių taip pat buvo Baltarusija, paaiškino, kad ten vyko dalyvauti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos parlamentinėje asamblėjos metinėje sesijoje, kur turėjo galimybę iškelti ir Astravo atominės elektrinės klausimą.

Šis parlamentaras taip pat vyko ir į Filipinus. Jis paaiškino, kad valstybei tai nieko nekainavo, jis patikino net komandiruotpinigių atsisakęs.

„Aš buvau pakviestas Europos Komisijos. Kartu su parlamentarais iš kitų devynių valstybių vertinome, kaip Europos Komisijos investicijos yra panaudojamos trečiosioms šalims“, – sakė V. Sinkevičius.

„Valstietis-žaliasis“ Valerijus Simulikas 2016 m. gale vyko į Uzbekistaną. Jis paaiškino, kad per šią komandiruotę kartu su konservatoriumi Kęstučiu Masiuliu vyko stebėti prezidento rinkimų. O į Azerbaidžaną jis praėjusių metų viduryje teigė vykęs per tarptautinį renginį skaityti pranešimą apie žmogaus teises.

Komandiruočių išlaidų kontrastai

2016-2018 m. komandiruočių duomenys rodo, kad parlamentarai komandiruotėms išleidžia nevienodai. Yra tokių, kurių išlaidos nesiekia ir 100 eurų. Pavyzdžiui, socdarbietė Rimantė Šalaševičiūtė ir TS-LKD frakcijos narė Ingrida Šimonytė, liberalas Jonas Varkalys, „valstietė-žalioji“ Aušra Papirtienė ir kai kurie kiti neišleido nė euro.

Didžiausios valdančiosios „valstiečių-žaliųjų“ frakcijos lyderis Ramūnas Karbauskis išleido 6,06 euro, nes pernai vyko į Estiją ir Lenkiją.

Rekordininkų išlaidos per šį laikotarpį viršija 10 tūkst. eurų. Parlamento pirmininko Viktoro Pranckiečio išlaidos komandiruotėms siekia 12 tūkst. 873 eurus. Jis be kitų valstybių darbiniais tikslais lankė Latviją, Estiją, Lenkiją, Ukrainą, Norvegiją, Jungtines Valstijas, Kiniją.

„Valstiečio-žaliojo“ Mindaugo Puidoko išlaidos komandiruotėms siekė 10 tūks. 826 eurus. Jis du kartus lankėsi Jungtinėse Valstijose, kartą Jungtinių Arabų Emyratuose, Izraelyje, Švedijoje ir Gruzijoje.

„Valstietis-žaliasis“ Virgilijus Poderys išleido 10 tūkst. 196 eurus. Jo komandiruočių kryptys išsiskyrė tuo, kad be kitų šalių, jis kelis kartus vyko į Prancūziją.

Simulik komandiruotės valstybei kainavo 12 tūkst. 454 eurus. Be jau minėtų Uzbekistano ir Azerbaidžano jis taip pat vyko ir į Islandiją, Belgiją, Vokietiją, Suomiją, Gruziją, ir kai kurias kitas ES valstybes.

Konservatorius Kęstutis Masiulis išleido 12 tūkst. 263 eurus. Be kitų valstybių jis lankėsi Ukrainoje, Gruzijoje, Uzbekistane, JAV.

Konservatorius Žygimantas Pavilionis komandiruotėms išleido 12 tūkst. 810 eur. Jis penkis kartus nuo 2016 metų pabaigos keliavo į JAV, kartą į Gruziją ir į skirtingas Europos Sąjungos šalis.

Socialdemokratas Juozas Olekas komandiruotėms išleido 15 tūkst. 84 eurus. Jis be kitų šalių lankė JAV, Korėją, Vokietiją, Rumuniją.

Konservatorės Rasos Juknevičienės komandiruotės kainavo 17 tūkst. 555 eurus. Parlamentarė be kitų šalių vyko į Turkiją, Ukrainą, JAV, Švediją.

„Valstietis-žaliasis“ Egidijus Vareikis išleido 18 tūkst. 91 eurą. Jis be kitų valstybių vyko į Makedoniją, Serbiją, Lenkiją, Prancūziją.

Tarp rekordininkų išlaidų komandiruotėms prasme yra konservatorius Andrius Kubilius, kuris išleido 19 tūkst. 16 eurų. Daugiausiai jis keliavo į Belgiją, kur yra Europos Parlamentas, tačiau taip pat ir į Jungtinę Karalystę, Ukrainą, Gruziją, kitas šalis.

O daugiausiai komandiruotėms išleido Emanuelis Zingeris – 19 tūkst. 737 eurus. Jis daugiausiai vyko į JAV, Izraelį ir Prancūziją ir Belgiją, kur yra Europos Parlamentas. Tačiau taip pat – į Serbiją, Daniją, Italiją, kai kurias kitas valstybes.

Finansų komandiruotėms skiria vis daugiau

Seimo skiriama suma komandiruočių išlaidoms kasmet, nuo 2015 metų, vis auga. 2015 metais Seimo narių komandiruotėms skirta 357 tūkst. 680 eurų, 2016 metais – 388 tūkst. eurų, 2017 metais – 428 tūkst. eurų, 2018 metais – 452 tūkst. eurų.

Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė augančias išlaidas siejo su Lietuvos aktyvumu tarptautinėje arenoje.

„ Lietuva bendradarbiauja su įvairiomis šalimis, ir dabar puikiai matome – Seimo delegacijos, Baltijos asamblėja, Lietuva pirmininkauja Baltijos asamblėjos delegacijai. Svarbus mūsų parlamentarų dalyvavimas NATO parlamentinėje asamblėjoje ar kitose tarptautinėse, tarpparlamentinėse sąjungose.

Lietuva negali užsidaryti savo aplinkoje. Turime skleisti ir savo patirtį ir mokytis iš kitų valstybių, tad komandiruočių tikslingumas yra akivaizdus“, – sakė R. Baškienė.

Be to, pasak, Parlamento pirmininko pirmosios pavaduotojos, bilietų kainos auga.

„Tai nėra tik kelionės, bet ir svečių atvykimas į Lietuvą, tai yra tarptautinės konferencijos, kurias rengiame naudodami tas pačias lėšas. Pasiekėme atsiskaitomumą, kai kolegos Seimo nariai išvyksta į vieną ar kitą komandiruotę, jų išsamios ir labai atsakingos ataskaitos yra patalpinamos internetinėje svetainėje“, – sakė R. Baškienė.

Išlaidas galima valdyti efektyviau

Kelionių agentūros „Estravel“ vadovė Žydrė Gavelienė teigė, kad svarbiausia, jog rengiant komandiruotes būtų aiški tvarka ir priežiūra.

Pasak jos, norint racionaliai naudoti lėšas, kelionės bilietus patariama užsakyti mažiausiai likus 14 dienų iki skrydžio, o jeigu tai yra transatlantinė kelione – mažiausiai prieš mėnesį.

Ilgametė kelionių agentūros vadovė taip pat pažymėjo, kad priimant sprendimą dėl kelionės svarbu įvertinti tiek laiko, tiek finansinius kaštus.

„Pavyzdžiui, vykti iš vakaro, paskaičiavus išlaidas viešbučiui, dienpinigiams, ne visada yra efektyviausias variantas. Jei kelionė ilga, visada siūlau atkreipti dėmesį, ar efektyviai išnaudojamas laikas jos metu: šiais laikais egzistuoja galimybės patogiai dirbti tiek lėktuve, tiek ir laukiant skrydžio oro uoste“, – atkreipia dėmesį Ž. Gavelienė.

Galiausiai, pasak kelionių agentūros vadovės, būtina detaliai kontroliuoti išlaidas.

„Mano žiniomis, prezidentūra yra įdiegusi griežtą atsiskaitymo kontrolę, kai pinigai patenka ne pas kelionių organizatorių, o tiesiai aviakompanijai ir viešbučiui iš karto. Juos galiu paminėti, kaip tikrai efektyviai tvarkančius kelionių pirkimus.“ – sakė Ž. Gavelienė.

Pasak jos, viešųjų pirkimų sistema kelionių paslaugų srityje išties tobulintina. Ekspertė taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad modelis, kai institucijos pasirašo sutartį tik su vienu kelionių paslaugų tiekėju, kaštų sutaupyti dažnu atveju nepadeda.