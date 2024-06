Seimo nariai jau pamatė, ką slaptoji komisija nustatė dėl „Foxpay“ savininkės Trinkūnaitės: nutarė skubiai imtis veiksmų

Delfi paskelbus, kad vienas su atsistatydinusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktiniu Mindaugu Navicku susijusios UAB „Foxpay“ laimėtas didelės vertės viešųjų pirkimų konkursas rinkos ekspertams sukėlė klausimų, tuo susidomėjo ir Seimo Antikorupcijos komisija. Ji savo ruožtu trečiadienį aiškinosi pirkimo aplinkybes. Be to, Seimo nariai jau susipažino su Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos išvada, kurioje teigiama, kad „Foxpay“ savininkė Ieva Trinkūnaitė neatitinka nacionalinės svarbos objektų apsaugos įstatyme keliamų reikalavimų. Kaip tik dėl to bus rengiamas uždaras Seimo Antikorupcijos komisijos posėdis, kurio metu ir bus aptariama ši išvada.