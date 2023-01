Pirmadienį ryte K. Bartoševičius pranešė atsisakantis Seimo nario mandato dėl asmeninių priežasčių. Vėliau Generalinė prokuratūra paskelbė, jog, vykstant ikiteisminiam tyrimui dėl galimo seksualinio prievartavimo ir nepilnamečio asmens tvirkinimo, prašoma naikinti K. Bartoševičiaus teisinę neliečiamybę.

Pasak prokuratūros, remiantis pernai lapkritį pradėto ikiteisminio tyrimo duomenimis, „būtina spręsti klausimą dėl leidimo patraukti šios kadencijos Seimo narį Kristijoną Bartoševičių baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržyti jo teises“.

Tyrimas vyksta dėl veikų, numatytų Baudžiamojo kodekso 150 straipsnio 4 dalyje, 153 straipsnio 1 dalyje ir 150 straipsnio 3 dalyje. Pagal šiuos straipsnius numatoma atsakomybė už seksualinį mažamečių ir nepilnamečių asmenų prievartavimą, tvirkinimą.

LRT kalbintas K. Bartoševičius paneigė, jog mandato atsisako dėl pradėto tyrimo. Tai, pasak politiko, jam – naujiena, politikas tikino, kad kaltinimai yra nepagrįsti.

„Matote, aš ką tik šitą informaciją sužinojau, aš negaliu jums kažkaip pakomentuoti aiškiau. Nes aš sakau, kad nei teismas, nei kas kitas nesikreipė dėl apklausos, parodymų davimo ir pan.“, – dėstė K. Bartoševičius.

Seimo pirmininkė: tai – viena sunkiausių dienų Seime

K. Bartoševičiui pareikšti įtarimai – sukrečia, vertino Liberalų sąjūdžio lyderė, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

„Bet koks įtarimas, pareikštas Seimo nariui yra labai rimtas smūgis tiek visam Seimui, tiek politinei sistemai. Tokie įtarimai, kokius šiandien įvardijo Generalinė prokuratūra sukrečia.

Labai sunku girdėti tokius dalykus, taip būna kaskart, nesvarbu, kam tokie įtarimai būna pareikšti.

Aš tikiu, kad teisėsauga atliks savo darbą profesionaliai. Kadangi Seimo nario mandato atsisakoma savanoriškai, apkaltos procedūrai nebebus pagrindo, teisėsaugai nebus kliūčių apklausti asmens ir atlikti būtinus procesinius veiksmus.

Šiandien viena sunkiausių dienų Seime“, – feisbuke dėstė Seimo pirmininkė.

Žurnalistų Seime pirmadienį kalbinta V. Čmilytė-Nielsen teigė, jog generalinės prokurorės kreipimosi dėl Seimo nario neliečiamybės panaikinimo sulaukė pirmadienį ryte – iš pradžių jis esą buvo nuasmenintas. Vėliau Seimo pirmininkė tikino gavusi antrąjį, patikslinantį kreipimąsi jau su asmens duomenimis.

V. Čmilytė-Nielsen teigė, jog pirmadienį su K. Bartoševičiumi nebendravo.

Seimo pirmininkė dar kartą pažymėjo, kad parlamentarui mesti kaltinimai – sukrečiantys.

„Esu sukrėsta“, – sakė ji.



„Suprantama, kad tokie kaltinimai sukrečia visiškai nepriklausomai nuo to, kokios profesijos, kokios srities atstovas tokių sulaukia. Kai tai yra Seimo narys, labai viešas asmuo, matyt, dar didesnį šoką sukelia.Suprantama, kad tai atsilieps Seimui, matyt, ir politinei sistemai“, – pažymėjo V. Čmilytė-Nielsen.

Gentvilas įsitikinęs, kad opozicija temą „valkios“ iki rinkimų

Tai yra katastrofa, teigė Delfi kalbintas Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas vertindamas tai, kokį poveikį įtarimai turės visuomenės pasitikėjimui politika ir politikais.

Jo įsitikinimu, situaciją savo naudai pasitelks opozicija.



„Seimas nebebus įveltas, nes jis išeina iš Seimo. Aš nežinau kitos aplinkybės, kada įvykdytas galimas nusikaltimas – ar jis jau buvo Seimo narys, ar ne. Problema kol kas tikrai nėra Seimo, žinoma, nepuošia. Bet problema yra pirmiausiai kolegoms konservatoriams <...>, bet tas tikrai nepuošia Lietuvos politinės bendruomenės. Tai yra katastrofa. Tai yra tragedija, ir kalbu ne apie K. Bartoševičiaus tragediją, kalbu apie visuomenės pasitikėjimą politika, politikais.

Žinau, kad jau ruošia viešųjų ryšių planą opozicinės jėgos, kurios pasistengs šitą temą išlaikyti. Negaliu pasakyti, kad nėra pagrindo, irgi ne aklas. Tai nereiškia, kad aš nesu pasipiktinęs. Aš esu pasipiktinęs. Jeigu tai yra tiesa, aš esu pasipiktinęs. Niekam tu burnų neužčiaupsi, esame demokratinė visuomenė ir tos burnos bus plačiai pražiotos, ir visi nusiteikimai griauti sistemą, aiškinimai, kad čia ne tautos atstovai, tokie Trumpo stiliaus, bus dar aštresni“, – komentavo E. Gentvilas.

„Kristijonas Bartoševičius nėra pirmo ar antro kalibro politikas, bet neabejoju, kad [opozicija] ims ir naudosis, ir valkios iki rinkimų, ir po rinkimų. Vėlgi sakau, kad nedrįstu teigti, jog nėra pagrindo, nes pasipiktinimas... Jeigu tai yra tiesa, o turbūt Generalinė prokuratūra nerašinėja niekų, matyt, kad yra daug tiesos, aš irgi esu pasipiktinęs. Tik tiek, kad aš kalbėčiau apie asmens atsakomybę, o ne supuvusią politinę sistemą, apie kurią tuoj pat išgirsime“, – pridūrė parlamentaras.

E. Gentvilo vertinimu, K. Bartoševičius būtų padaręs „patį baisiausią nusikaltimą“, jei tai bus įrodyta. Visgi, situaciją jis prašė vertinti adekvačiai.

„Norėčiau žmonių prašyti adekvataus supratimo. Jeigu yra žmogus, kuris tikrai, spėjama, padarė nusikaltimą, drįsčiau sakyti patį baisiausią nusikaltimą, tai netapatinkim. Juk kiekvienoje bendruomenėje atrasime žmonių, kurių biografijos nepuošia visos bendruomenės“, – kalbėjo liberalas.

Fiodorovas: bent jau patylėtų

Opozicijos atstovas, Seimo „darbiečių“ frakcijos seniūnas Viktoras Fiodorovas reiškė viltį, kad istorija su K. Bartoševičiumi konservatoriams bus pamoka.

„Nesu toks vertintojas, kaip vertina dažniausiai konservatoriai nuo pat pirmos sekundės, tik išgirdę naujieną, bet tai šokiruoja. Jeigu tai yra teisybė, man iš esmės trūksta žodžių. Tikiuosi, kad patiems konservatoriams bus pamoka prieš smerkiant visus kitus kolegas. Jeigu tikrai yra atvejis toks pas juos, kad atsargiau vertins savo aplinką, aplinkoje esančius oponentus kaltindami kitais nusikaltimais, nes, panašu, kad visko gali pasitaikyti ir jų partijoje“, – Delfi komentavo tautos atstovas.

„Žinia šokiruoja, aš kiek suprantu, tai – pirmas atvejis mūsų parlamentarizmo istorijoje, tai būtų tragedija, jei tokį šešėlį Seimui galima užmesti“, – pridūrė jis.

V. Fiodorovas sureagavo ir į tai, kad K. Bartoševičius atsisakė Seimo nario mandato, nors paneigė, kad tai daro dėl prokuratūros prašymo panaikinti neliečiamybę.

„Tai parodo nuoširdumą. Bent jau patylėtų, nes visiems akivaizdu, kad sutapimų negali būti: ryte atsisakai mandato, o už 15 minučių iššoka pranešimas, kad tau nori neliečiamybę nuimti ir netgi suimti.

Nemanau, kad tai yra atsitiktinumas ir čia taip sutapo. Aš manau, kad ponas K. Bartoševičius tai padarė sąmoningai žinodamas, kokį šešėlį gali mesti partijai šitie kaltinimai“, – vertino „darbietis“.

Raskevičius: tegul tai primena, kad reikia ne juokelių

Nuostabos neslėpė ir Seimo Laisvės frakcijos seniūnas Vytautas Mitalas.

„Siaubingai rimti kaltinimai“, – Delfi pakomentavo jis.

„Žinios apie kolegai Seimo nariui pareikštus įtarimus dėl mažamečio prievartavimo atima žadą.

Į seksualinio smurto atvejus turi būti reaguojama maksimaliai rimtai ir greitai, pasiteisinimų būti čia negali. Mes per ilgai buvome linkę pateisinti seksualinį smurtą prieš moteris, prieš neįgaliuosius, vaikų namuose, šeimose, dvasininkų luome.

Dabar šita šmėkla atsliūkino į Seimą, kuris turėtų ne šešėliuose slapstytis, o nešti šviesą.

Teisėsauga savo darbą atliks. O šitas supurtymas tegul mums visiems primena, kad, siekiant užkirsti kelią seksualiniam smurtui, reikia ne juokelių, o principinės laikysenos, nulinės tolerancijos ir maksimalios pagalbos nukentėjusiems“, – feisbuke dėstė kitas Laisvės frakcijos narys Tomas Vytautas Raskevičius.

Širinskienė: konservatoriai padarys viską, kad informacija mūsų nepasiektų

Opozicinės Seimo Lietuvos regionų frakcijos atstovė Agnė Širinskienė svarstė, kad konservatoriai savo bendražygį dangstys.

„Ką gi čia norėjo nuo visuomenės nuslėpti p. Kristijonas, dėl „asmeninių priežasčių“ pabandęs kuo skubiau atsakyti mandato, taip išgelbstint konservatorius nuo gėdos? Leiskite paklausti, ne galimas korupcijos atvejis? Ar vis tik dar basiau – galima pedofilija? Net neabejoju, kad dabar konservatoriai padarys viską, kad tik Prokuratūros informacija nepasiektų Seimo bei visuomenės“, – feisbuke rašė politikė.

Navickas: kol kas nenoriu smerkti

Įtarimai K. Bartoševičiui – tarsi iš giedro dangaus, vertino Seimo konservatorius Andrius Navickas.

Visgi jis teigė nenorintis smerkti, kritikuoti ir atsiriboti nuo K. Bartoševičiaus, kol jis nėra pripažintas kaltu.

„Pirmadienis prasidėjo... Gilinausi į situaciją Ukrainoje ir į tai, kad stiprėja Rusijos propagandos mašina, bandžiau suprasti, kodėl būtent taip vyksta būtinos pergalei ginkluotės perdavimo procesas ir gavau žinutę, skirtą visai frakcijai. Bičiulis, kurį tikrai vertinu, Kristijonas Bartoševičius pasidalino informacija, kad priėmė sprendimą pasitraukti iš Seimo.

Pirmoji mintis buvo – šmikis, niekam nesakęs, sudalyvavo kokiame nors konkurse ir dabar dirbs jam širdžiai mielesnį darbą. Kristijonas vis padejuodavo, kad negali atrasti savo aiškios vietos ir vaidmens Seime, vis dar jaučiasi kaip mokinukas. Kita vertus, jis kelis kartus intensyviau, nei aš, įniko į Ateities komiteto darbą ir, tiesą sakant, jo energija labiausiai įkvėpė patikėti, kad iš viso kalbų lietaus kažkas bus.

Kristijonas viešame komentare pareiškė, kad neturi profesinių planų ir traukiasi dėl asmeninių priežasčių. Pagalvojau, kad, pasibaigus rudens sesijai, veikiausiai jis įniko į egzistencinius svarstymus. Tuo labiau, kad rudenį jis sakė nesąs pasiruošęs toliau dalyvauti tinklalaidėje Gedimino pr. 53. Sakė, kad dažnai jaučia, jog neturi, ką pasakyti ir nėra tikras, ar pastangos duoda vaisių.

Jau po valandos išvydau, kad Generalinė prokuratūra nori patraukti Kristijoną Baudžiamojon atsakomybėn. Ok. Kuo kaltina? Tada – dar vienas žaibas iš giedro dangaus. Kristijonas ir prievarta man nedera viename sakinyje. Tiesą sakant, man Kristijonas iki šiol atrodo per geras ir kiek per naivus atšiauriai politikai. Tačiau faina, kad tokie žmonės bando, stengiasi...

Provokacija? Kvaila būtų sakyti taip. Neturiu pagrindo nepasitikėti Generaline prokuratūra, teismais. Labai noriu, kad išsiaiškintume tiesą ir tai, kas atsakingas. Net jei bus skaudu, nepatogu ir nemalonu.

Perskaičiau, kad pats Kristijonas neigia ir nesupranta, kas vyksta. Jis net teigia, kad jo pasitraukimas iš Seimo su jokia byla nesusijęs. Pastarasis faktas apskritai glumina. Labai sunku patikėti tokiu sutapimu... Bet lengva spėlioti, kai nieko tikro nežinai.

Todėl apibendrinu: tai šokiruoja ir labai netikėta. Labai gerai, kad parlamentaro neliečiamybė netrukdys iki galo išsiaiškinti viską. Pasitikiu Generaline prokuratūra ir tikiu, kad prokurorai, teisėjai sąžiningai ir profesionaliai atliks darbą.

Taip pat, kol Kristijonas nėra pripažintas kaltu, negaliu ir nenoriu jo smerkti, kritikuoti, atsiriboti. Man buvo įdomu ir prasminga dvejus metus su juo būti vienoje frakcijoje. Jo reakcijos neretai būdavo labai svarbios, norint suvokti ar ne per daug į ginčus dėl smulkmenų įsivėlėme.

Kai rašau šias eilutes, Generalinė prokuratūra patvirtino, kad Kristijonui pateikti labai rimti įtarimai. Tokie Seimo nariui pateikiami pirmą kartą. Kristijonas ir toliau kartoja, kad nesupranta, dėl ko kaltinamas, ir neigia visus kaltinimus.

Ką gi, gyvename demokratinėje valstybėje ir kiekvienas turime atsakyti, jei iš tiesų nusižengėme įstatymams. Politikų nusižengimai sulaukia didesnio dėmesio ir tai natūralu. Svarbu, kad politiko statusas netrukdytų siekti tiesos. Neduok Dieve, jei įtarimai pasitvirtins, tada reikėtų gailėtis ne Kristijono, bet aukos...“ – feisbuke rašė A. Navickas.

Nukentėjo mažiausiai du vaikai

Seimo nariui K. Bartoševičiui mesti įtarimai reiškia, kad nuo jo nukentėjo mažiausiai du nepilnamečiai, o jei tiksliau, – mažametis ir nepilnametis. Vienam – 14 arba mažiau metų, kitas yra nepilnametis, taigi, vyresnis nei 14 metų.

K. Bartoševičiui šiuo metu oficialūs įtarimai nėra pareikšti.

„Minimas Seimo narys neturi įtariamojo statuso dėl to, kad jis šiuo metu turi teisinę neliečiamybę, ta nėra įtariamasis“, – pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje komentavo Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė, kurią cituoja ELTA.

Kada galėtų būti pareikšti įtarimai parlamentarui, ar jam bus siūloma taikyti kokias nors kardomąsias priemones, prokuratūros atstovė teigė negalinti atsakyti.