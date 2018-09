Apie tai, kad kandidatuos į frakcijos seniūnus kolegas informavo partijos lyderis, dabartinis seniūnas Eugenijus Gentvilas ir jo pavaduotoja Aušrinė Armonaitė. „Turbūt bus pirmą kartą nuo 2012 metų konkurencija. Jeigu aš tapčiau, tai Aušrinę siūlyčiau į pavaduotojus. Ji ir dabar yra mano pavaduotoja“, – posėdžio išvakarėse BNS sakė E. Gentvilas. A. Armonaitė savo ruožtu tvirtino norinti, kad „liberaliai mąstantys žmonės būtų garsiau atstovaujami parlamente šiais neramiais laikais“, todėl mananti, jog „reikia prisiimti daugiau atsakomybės ir lyderystės“. Ji socialiniame tinkle išdėstė principus, kuriais Liberalų sąjūdžio frakcija turėtų vadovautis artimiausią politinį sezoną – nuo prioritetų švietimo, sveikatos apsaugos srityse, ekonomikoje iki žmogaus teisių ir vieningesnės opozicijos. E. Gentvilas tvirtino visiškai pritariantis jos principams. Liberalų frakcija seniūną renka kiekvieną rudenį. Seime ji turi 13 narių.

