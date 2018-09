Seimo nariai domėsis dviejų atliekų deginimo jėgainių ateitimi, jeigu Seimas priims pataisas, leisiančias Vyriausybei pakeisti sprendimus dėl Vilniuje ir Kaune jau pradėtų statyti elektrinių, be to, uždrausiančias tokias jėgaines statyti arčiau kaip 20 kilometrų nuo gyvenamosios teritorijos. Liberalus, be to, domina bankrutavusios atliekų tvarkytojos „Metrail“ krizė – kokių sprendimų imsis Aplinkos ministerija dėl pakuočių atliekų tvarkymo ir kas bus atsakingas už padarytą žalą valstybei. Taip pat parlamentarai susirūpinę dėl kvapų Klaipėdoje – kokių sprendimų ministerija ketina imtis, nes nemalonūs kvapai vargina klaipėdiečius jau penkerius metus. Bus aptartas ir užstrigęs Kuršių nerijos tvarkymo planas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.