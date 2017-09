Frakcijos seniūne Rita Tamašunienė trečiadienį po susitikimo su premjeru Sauliumi Skverneliu sakė matanti teigiama linkme besikeičiantį požiūrį šiuo klausimu. „Aš galvoju, kad vis dėl to yra ta linkme einama, kad jeigu ne šią sesiją, tai kada nors iš tikrųjų. Žmonės vis labiau supranta, kodėl žmogus nori turėti savo pavardę, užrašytą originaliai, tai susiję su žmogaus teisėmis pirmiausia, ir iš tikrųjų tai taip pat juda teigiama linkme, manau, su laiku išsispręs ir šita problema“, - žurnalistams teigė politikė. Premjeras savo ruožtu pabrėžė, kad svarbu priimti su pavardžių rašyba susijusius sprendimus, tačiau pažymėjo, kad tai priklauso nuo Seimo valios. Susiję straipsniai: S. Skvernelis: neišgirdau jokių priekaištų nei iš J. Kaczynskio, nei iš B. Szydlo „Esminis dalykas, kas ne kartą irgi buvo paminėta, kad mes bet kokiu atveju turime priimti sprendimus. Kokie tie sprendimai bus, priklausys nuo Seimo apsisprendimo, nes šiandien turime tris skirtingus apie tą patį kalbančius įstatymų projektus. Tai tikrai detaliai nekalbėjome, kad vieną ar kitą reikia paremti, bet manau, kad žingsniai ir kryptys sutampa. Aš savo poziciją galiu pakartoti - manau, kad tai yra logiška, kad mes turime sudaryti galimybes tas tris raides, kurios yra lotyniškos abėcėlės, naudoti rašant asmenvardžius“, - sakė S.Skvernelis. R.Tamašūnienė, be kita ko, sakė, kad Vyriausybės siūlomus mokesčių pakeitimus ir kitų metų biudžetą jos vadovaujama frakcija vertins juos išanalizavusi. Ji aiškino, kad frakcija parems visus klausimus, susijusius „su socialiniu teisingumu, atskirties, skurdo mažinimu“, iš mokesčių pertvarkos lenkų paramos sulauks sprendimai, kurie „gerins mūsų piliečių elementariai materialinę ir ekonominę padėtį“. Ji taip pat sakė iš premjero išgirdusi, kad visuotinių vaiko pinigų įdėja bus įgyvendinta palaipsniui ir 120 eurų pasieks per kelerius metus pradedant nuo 2018 metų.

