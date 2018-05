Dienraštis pažymi, kad apie komiteto tyrimą šią savaitę užsiminė savo susirašinėjimą su korupcija įtariamu buvusiu Liberalų sąjūdžio lyderiu Eligijumi Masiuliu komentavusi prezidentė Dalia Grybauskaitė. Viename šių laiškų šalies vadovė T. Dapkų yra pavadinusi „skaliku“. Interviu LRT šalies vadovė aiškino, kad „deja, yra žurnalistų, kurie tampa įrankiais arba interesų grupių atstovais, lobistais ir taip toliau.“ Tęsdama mintį apie profesinę etiką galbūt pamynusius žurnalistus prezidentė užsiminė apie šiuo metu atliekamą Seimo NSGK tyrimą – aiškinamasi dėl galimos verslo įtakos politiniams procesams. Komitetas iki birželio Seimui turi pateikti savo išvadas. „Lietuvos ryto“ šaltinių žiniomis, su „MG Baltic“ savininkais bendraujantis žurnalistas NSGK tyrime įvardijamas kaip viena raktinių figūrų tarp kai kurių politikų ir verslininkų. Politinės korupcijos byloje buvusiam koncerno viceprezidentui Raimondui Kurlianskiui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo bei prekybos poveikiu. LNK televizijos laidos vedėjas T. Dapkus šiame tyrime buvo apklaustas kaip liudytojas. Anot Seimo NSGK pirmininko Vytauto Bako, šiuo metu Valstybės saugumo departamentas ir Specialiųjų tyrimų tarnyba sprendžia, kokią tyrime naudotą slaptą medžiagą būtų galima skelbti viešai. Tyrimo išvados kol kas nėra parengtos.











