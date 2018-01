„Padarytas didelis tarnybų darbas, susistemintas ir tikrai vertas dėmesio, ir apie juridinius, ir apie fizinius asmenis, kurie galbūt ieško, ir mūsų tyrimas yra, kai įtaka daroma neteisėtai, kai grubiai paminami visuomenės interesai“, – po uždaro komiteto posėdžio žurnalistams sake V. Bakas. „Informacija, kuri buvo pristatyta, kol kas yra įslaptinta. Mes tikrai norime, kad tyrimas būtų atliktas kokybiškai, gerai, ir kiek įmanoma, kad apie rezultatus būtų informuota visuomenė, o mes rastume sprendimus ir galėtume užkirsti kelią tokiai įtakai, kuri dažniausiai nesutampa su viešuoju interesu“, – kalbėjo NSGK pirmininkas. Komiteto vadovas patvirtino, kad buvo kalbama ir apie galimai neteisėtą politinių partijų finansavimą, tačiau neatskleidė, ar buvo pateikta daugiau informacijos nei susijusios su teismui perduota politinės korupcijos byla, kurioje įtarimai pareikšti Liberalų sąjūdžiu ir Darbo partijai. Jis taip pat neatsakė, ar STT pateikta informacija ateityje gali virsti naujais ikiteisminiais tyrimais, neatsakė ir į klausimą, ar atliekant tyrimą bus kviečiami liudyti politinių partijų atstovai. „Mes kalbėjome apie neteisėtą verslo įtaką politiniams sprendimas ir apskritai politinei sistemai. Šiandien kalbėjome daugiau pie nacionalinius dalykus, bet tyrimo apimtys šiek tiek didesnės, ne tik apie lietuviško verslo, bet ir kitų interesų grupių“, – teigė V. Bakas, tačiau neatsakė, ar su užsieniu susijusios įtakos yra iš Rusijos ir Baltarusijos. „Informacija, kurią išklausėme šiandien, yra konfidenciali, mes kiek įmanoma rašydami išvadas visuomenei atskleisime tuos procesus“, – taip į daugumą klausimų atsakė V. Bakas. Po kelių klausimų, ar komiteto tyrimas susijęs su šiandienos bandymais daryti įtaką, ar nagrinėja praeities momentus, komiteto vadovas atsakė: „Aš abejoju, ar apskritai komitetas, kur susirinkę partijų atstovai, nagrinėtų klausimus, kurie nevyksta ir nėra aktualūs, kitaip būtų beprasmiškas darbas“. Spalio viduryje parlamentas pavedė NSGK atlikti parlamentinį tyrimą dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos politiniams procesams. Be įtakos strateginėms įmonėms komitetas dar aiškinasi, „ar palaikomais ryšiais su grėsmę valstybės interesams galinčiais kelti asmenimis buvo siekta daryti neteisėtą poveikį valstybės institucijoms priimant sprendimus ar neteisėtą įtaką politikams ar politiniams procesams“. Komitetas tiria, ar buvo politinių partijų, atskirų politikų veiklos finansavimo atvejų, galinčių kelti grėsmę valstybės interesams, kai siekta daryti neteisėtą poveikį valstybės institucijoms ar politiniams procesams. Taip pat – ar buvo grėsmę valstybės interesams keliančių atvejų, kai neteisėtas poveikis darytas siekiant paveikti situaciją strategiškai svarbiuose nacionaliniam saugumui ūkio sektoriuose. Šį tyrimą inicijavo pats NSGK vadovas, remdamasis ankstesniu tyrimu dėl tuometinio Socialdemokratų partijos frakcijos atstovo Mindaugo Basčio ryšių su Rusijos naudai dirbančiais asmenimis. Seime konstatavus, kad jo ryšiai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, M. Basčiui pradėtas apkaltos procesas. Konstituciniam Teismui konstatavus, kad M. Bastys sulaužė priesaiką, apkaltos procesas Seime bus tęsiamas prasidėjus pavasario sesijai. Naujo tyrimo išvadas komitetas turi pateikti iki gegužės 1 dienos.

