Situaciją komitetas nagrinėjo balsavimo dėl V. Kanapinsko skyrimo nuolatiniu VTEK vadovu išvakarėse. Abejones dėl laikinojo pirmininko paskyrimo iškėlė liberalų vadovas Eugenijus Gentvilas, remdamasis buvusio VTEK pirmininko Romo Valentukevičiaus teigimu, kad V. Kanapinskas paskirtas neteisėtai – posėdžio, kuriame priimtas šis sprendimas, esą nė nebuvo. Apie tai pranešė naujienų portalas alfa.lt. Seimo komitetas pirmadienį išklausė VTEK narius, ginčijamą posėdį protokolavusią komisijos darbuotoją. R. Valentukevičius neatvyko, tik pateikė savo raštišką paaiškinimą. Susiję straipsniai: VTEK pirmininku siūloma skirti laikinąjį jos vadovą Virginijų Kanapinską Vobolevičiaus interesai užkliuvo VTEK: atsirado naujų aplinkybių R. Valentukevičius teigia, kad kovo 17 dieną posėdžio, per kurį priimtas sprendimas laikinai vadovauti komisijai pavesti V. Kanapinskui, nebuvo. VTEK nariai teigia, kad posėdis sušauktas skubiai, nes atsistatydinus R. Valentukevičiui reikėjo perduoti komisiją. „R. Valentukevičius neigia, kad kovo 17 dieną vyko posėdis, posėdžio ir negalėjo būti, nes vyko atsisveikinimo renginys“, – buvusio vadovo poziciją pristatė VVSK vadovas Povilas Urbšys. Tuo metu ir komisijos darbuotoja, ir nariai tvirtino, kad po atsisveikinimo su R. Valenkuvičiumi renginio trys komisijos nariai, t. y. pats R. Valentukevičius, Saulius Katuoka ir V. Kanapinskas, susirinko sekretorės kabinete nusprendę, kad reikia skubaus posėdžio dėl laikinojo vadovo paskyrimo. Priimtas sprendimas į šias pareigas skirti V. Kanapinską, VTEK narės Dalios Paulauskaitės pozicijos atsiklausta telefonu. „Komitetas pateiks apibendrintą informaciją Seimo valdybai ir suteiks galimybę Seimo nariams susipažinti su visa medžiaga, ir R. Valentukevičiaus pateikta versija, ir VTEK. Sudarysime galimybes turėti kiek galima objektyvesnę informaciją prieš priimant sprendimą“, – po posėdžio žurnalistams sakė Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vadovas P. Urbšys. Anot jo, turėdama visą informaciją valdyba, taip pat ir Seimo nariai, galės spręsti – atidėti planuojamą balsavimą dėl V. Kanapinsko paskyrimo nuolatiniu vadovu, ar ne. „Jei valdyba nuspręs daryti pertrauką, bus padaryta, arba tai gali nuspręsti dauguma seimo narių, kurie dalyvaus posėdyje“, – pažymėjo P. Urbšys. Anot jo, išsiaiškinta, kad „VTEK posėdyje dalyvavo buvęs komisijos pirmininkas R. Valentukevičius, tai patvirtinta daugumos komisijos narių, kurie dalyvavo, ir sekretoriato darbuotojos“. P. Urbšys sutiko, kad minimas VTEK posėdis buvo sušauktas spontaniškai, D. Paulauskaitė apklausta nuotoliniu būdu – telefonu, bet kartu teigė, kad VTEK reglamente „nėra aiškiai nustatyta tvarka dėl nuotolinio būdo“. Ankstesnis VTEK vadovas R. Valentukevičius iš pareigų pasitraukė pernai kovą, gresiant balsavimui dėl nepasitikėjimo Seime.

