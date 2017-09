Seimas ketvirtadienį komisijos darbo pabaigos terminą nukėlė gruodžio 15-ajai, nes dėl K.Pūko ligos ji niekaip negali patvirtinti išvados. Pagal Seimo statutą, komisija turi išklausyti parlamentarą, kurio imuniteto kausimą sprendžia. Specialiosios komisijos pirmininkas „valstietis“ Antanas Baura yra patvirtinęs, jog po operacijos K.Pūkas mažiausiai iki lapkričio pabaigos turės praleisti reabilitacijoje. Specialioji komisija Seimui turi pateikti išvadą su siūlymu, ar tenkinti generalinio prokuroro Evaldo Pašilio prašymą panaikinti K.Pūko teisinę neliečiamybę. Į Seimą prokuroras kreipėsi birželio pabaigoje.

Prokuratūra prašo leisti K.Pūką patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl galimo seksualinio priekabiavimo ir ginklo laikymo taisyklių pažeidimo. Susiję straipsniai: R. Karbauskis apie K. Pūką: mes neturėtume priiminėti sprendimų be jo V. Pranckietis: apkaltų Seime gali būti ir daugiau Pagal Konstituciją, Seimo narys negali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržoma jo laisvė be Seimo sutikimo. Prokuratūros duomenimis, keturių nukentėjusiųjų liudijimai ir per ikiteisminį tyrimą gauti duomenys leidžia pagrįstai manyti, jog šių metų sausio-vasario mėnesiais K. Pūkas galėjo seksualiai priekabiauti prie pagal tarnybą priklausomų ir kitaip priklausomų asmenų. Seime taip pat pradėtas apkaltos procesas K.Pūkui. Šiame procese dabar laukiama Konstitucinio Teismo pozicijos. K.Pūkas į Seimą buvo išrinktas pagal partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąrašą daugiamandatėje apygardoje. K.Pūkas teigia, kad su juo susidorojo politiniai oponentai, nes jis yra „nesisteminis politikas“.

