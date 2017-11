„Galvočiau, kad taip“, – ketvirtadienį BNS sakė komisijos pirmininkas „valstietis“ Antanas Baura.

Prokurorai K. Pūkui nori pateikti įtarimus dėl galimo seksualinio priekabiavimo ir ginklo laikymo taisyklių pažeidimo.

A. Baura teigė turįs K. Pūko patikinimą, kad atvyks į komisijos posėdį su advokate.

Seimo komisijai nuo birželio pabaigos nepavyksta patvirtinti išvados dėl K. Pūko teisinės neliečiamybės panaikinimo, nes Seimo narys vis pateikdavo nedarbingumo pažymėjimus. Tokį pažymėjimą komisija buvo gavusi ir praėjusią savaitę. Dokumente buvo nurodyta, kad K. Pūkas serga nuo lapkričio 9 dienos, o nedarbingumo pabaiga nenurodyta. Susiję straipsniai: Į apkaltos posėdį KT atvykęs Pūkas kartoja esąs neteisingai apkaltintas Konstitucinis Teismas pradės teisminius ginčus Pūko apkaltos byloje

Šis dokumentas sukėlė abejonių dėl jo teisėtumo. Be to, K. Pūkas buvo užfiksuotas nedarbingumo metu besirūpinantis tėvų sodybos remontu, dėl to praėjusios savaitės pabaigoje jis iškviestas į gydymo įstaigą. Po to Seimo narys pirmadienį atvyko ir į Konstitucinį Teismą, kur nagrinėta jo apkaltos byla, ir pasirodė Seimo posėdžiuose.

Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis birželio pabaigoje kreipėsi į Seimą su prašymu panaikinti K. Pūko teisinę neliečiamybę.

Pagal Konstituciją, Seimo narys negali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn ar kitaip suvaržoma jo laisvė be Seimo sutikimo.

Prokuratūros duomenimis, keturių nukentėjusiųjų liudijimai ir per ikiteisminį tyrimą gauti duomenys leidžia pagrįstai manyti, jog šių metų sausio-vasario mėnesiais K. Pūkas galėjo seksualiai priekabiauti prie pagal tarnybą priklausomų ir kitaip priklausomų asmenų.

Seime taip pat pradėtas apkaltos procesas K. Pūkui. Konstitucinis Teismas šioje byloje jau rašo išvadą.

K. Pūkas į Seimą buvo išrinktas pagal partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąrašą daugiamandatėje apygardoje. K. Pūkas teigia, kad su juo susidorojo politiniai oponentai, nes jis yra „nesisteminis politikas“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.