Kaip BNS sakė liberalas Eugenijus Gentvilas, už tokį sprendimą balsavo aštuoni Seimo nariai, jis pats susilaikė. „Tikrai negaliu teigti, kad A. Skardžius pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką. Neturiu pagrindo taip teigti, tačiau abejonių dėl tokio tyrimo objektyvumo išliko“, – žurnalistams sakė opozicijos atstovas. Anot jo, Seimo komisija liudyti kvietė tik su A. Skardžiumi susijusius asmenis. „Natūralu, kad komisija liudytojais kvietė buvusius A. Skardžiaus verslo partnerius, dabartinius jos žmonos verslo partnerius, vienaip ar kitaip suinteresuotus, kad A. Skardžius nebūtų įklampintas“, – svarstė E. Gentvilas. „Bet kaip atrasti tą kitą pusę, kuri galėtų žinoti giluminius procesus, jeigu aš pats būdamas komisijoje neatrandu tų žmonių, kurie galėtų pasakyti kitokią tiesą? Negaliu ir ponios A. Širinskienės kaltinti, kad ji taip pat neatranda“, – kalbėjo liberalas. Susiję straipsniai: Trečiadienį bus svarstoma dėl apkaltos Skardžiui Dėl Kubiliaus pašalinimo iš Skardžiaus apkaltos komisijos kreiptasi į KT Laikinajai Seimo komisijai vadovavusi Agnė Širinskienė po posėdžio Seime žurnalistams sakė, kad nenustatyta veiksmų, „kuriais Seimo narys A. Skardžius būtų sulaužęs priesaiką ar pažeidęs šiurkščiai Konstituciją“. Opozicinių konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis teigė, kad toks Seimo komisijos darbo rezultatas nenustebino. „Kaip ir sakiau, kad „valstiečiai“ dės visas pastangas, jog visais būdais išgelbėtų Artūrą Skardžių nuo apkaltos. Dabar nėra valdančiosios daugumos, kiekvienas balsas yra aukso vertės, dabar kaip nors susipykti su socialdarbiečiais tikrai jie negalėtų sau leisti. (A. Skardžius – BNS) buvo ištemptas už ausų, išgelbėtas ir dabar laimingas leis dienas Seime“, – teigė G. Landsbergis. Anot jo, dėl to iš komisijos buvo pašalintas konservatorius Andrius Kubilius – kad netrukdytų priimti A. Skardžiui palankių išvadų. „Vien tai, kokios buvo dedamos pastangos, kad Andrius Kubilius iš komisijos būtų išmestas, akivaizdu, kad tai buvo susiję, nes Andrius Kubilius ir procedūras išmano, ir klausimus kėlė. Buvo rasta formali priežastis juo atsikratyti. Valdantieji juo atsikratė ir netrukus, kaip pamojus burtų lazdele, A. Skardžius visas laimingas gali toliau prekiauti vėjo energetika“, – sakė G. Landsbergis. Dėl laikinosioms komisijos išvadų dar turės balsuoti Seimas. Jeigu jis pritars komisijos siūlymui, kad nėra pagrindo pradėti apkaltos procesą, tuo viskas ir baigsis. Jeigu nepritars, reikės atlikti pakartotinį tyrimą. Tyrimas dėl apkaltos A. Skardžiui pradėtas gavus kelių Seimo narių kreipimąsi, kad A. Skardžiaus šeima išskirtinėmis sąlygomis išnuomojo žemės sklypus vėjo jėgainėms ir teikė įstatymų pasiūlymus dėl atsinaujinančių išteklių energetikos. Prokuratūra birželio pradžioje paskelbė nenustačiusi nusikalstamų A. Skardžiaus veiksmų ir nutraukė beveik metus trukusį tyrimą. Anot prokuratūros, nenustatyta, kad Seimo narys būtų daręs kokią nors įtaką žemės nuomos sutarties sudarymui. Prokurorų teigimu, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projektai nesukūrė konkrečių, neigiamų pasekmių – jie Seimo komitetuose buvo atmesti ir įstatymo galios neįgavo. Vien tai, jog A. Skardžius dalyvavo teisės aktų rengimo procese, nesuteikia pagrindo teigti, kad tokie jo veiksmai yra nusikalstami, nurodė prokuratūra. Atliekant ikiteisminį tyrimą taip pat keltas klausimas dėl vienos saulės elektrinių projektą plėtojusios Baltarusijos įmonės galimos įtakos A. Skardžiaus veiklai ir galimam jo piktnaudžiavimui vykdant parlamentinę veiklą. Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad A. Skardžius, turėdamas tiesioginių sąsajų su Baltarusijos įmone, taip pat eidamas Seimo parlamentinės grupės ryšiams su Baltarusija pirmininko pareigas, tokiais savo veiksmais galėjo sukelti abejonių dėl vykdomos parlamentinės veiklos ir pažeisti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje nuostatas. Prokuratūra nurodė ikiteisminio tyrimo medžiagą perduosianti Vyriausiajai tarnybinei etikos komisijai. A. Skardžius yra Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos seniūno pirmasis pavaduotojas.











