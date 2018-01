„Tai yra pirminis darbinis susitikimas. Pirmiausia bus aptarti mūsų pagrindiniai tikslai, ką mus Seimas įpareigojo atlikti. Po to bus sprendžiama kreiptis į įvairias institucijas, yra parengti tam tikri raštai, pradedant Mokesčių inspekcija, Valstybės kontrole ir t. t. (...) paprašysime institucijų pagalbos, kad jos deleguotų savo atstovus, kurie galėtų padėti komisijai tirti tam tikrus duomenis, ir kitas svarbus dalykas – komisija pirmiausia turėtų paprašyti duomenų iš pačios LRT tarybos“, – posėdžio išvakarėse žurnalistams sakė komisijos pirmininkas „valstietis“ Arvydas Nekrošius. Anot jo, medžiaga, kurią LRT anksčiau yra pateikusi Seimo nariams atsakydama į jų užduotus klausimus, bus naudojama kaip pagalbinė. Susiję straipsniai: Prodiuseris atskleidžia LRT transliacijų užkulisius: štai kodėl viskas tiek kainuoja Vladimiras Laučius: brutalios LRT portalo pertvarkos neįsivaizduoju „Mes prašysime visų sutarčių, su visais priedais, su visa informacija“, – pabrėžė A. Nekrošius. Seimo komisija prašys 2013 – 2017 metų dokumentų. Šis laikotarpis apima dabartinio nacionalinio transliuotojo generalinio direktoriaus Audriaus Siaurusevičiaus antrąją kadenciją. Pasak A. Nekrošiaus, Seimo nariai atliks pirminį LRT ūkinės, finansinės, vadybinės veiklos vertinimą, bet ne giluminį. „Matydami kokias nors problemas nukreipsime institucijoms. (...) Bus, ko gero, siūlymas kreiptis į išorės auditą, į kokią nors didesnę užsienio auditavimo įmonę, tarkime, bus viešas konkursas, tada procedūros užtruktų. Bet stengsimės spėti laiku“, – aiškino komisijos vadovas. Seimas baigdamas rudens sesiją sudarė parlamentinę komisiją LRT veiklai tirti. Parlamentarai teigia, kad komisija padės išsiaiškinti, ar nacionalinis transliuotojas tinkamai leidžia biudžeto lėšas. Jie argumentuoja, kad LRT taryba, motyvuodama konfidencialumu, pateikė ne visą Seimo narių prašytą informaciją, o pateikti atsakymai reikalauja išsamios analizės. Komisijai pavesta nustatyti, „ar LRT iš prodiuserių ir (ar) iš prodiusavimo paslaugas teikiančių kompanijų perkamų paslaugų kainos atitinka rinkos sąlygas, jei LRT sudaromuose sandoriuose nurodytos kainos laikytinos nepagrįstomis – kokios sandorio kainos laikytinos pagrįstomis vertinant rinkos sąlygas“. Komisija taip pat aiškinsis, ar LRT valdomo turto (pavyzdžiui, patalpų) nuomos ar kitokio naudojimo kainos atitinka rinkos sąlygas, ar LRT valdymo struktūra, apibrėžtos jos funkcijos bei kompetencijų pasidalijimas atitinka europinę nacionaliniams transliuotojams taikomą praktiką, ar užtikrina skaidrų LRT darbą ir sudaro tinkamas sąlygas nacionalinio transliuotojo misijai įgyvendinti. Parlamentarai turėtų įvertinti, ar 15 metų neatnaujintas Vyriausybės nutarimas nesukuria prielaidų neskaidrioms pirkimų procedūroms, korupcinei aplinkai atsirasti ir LRT išvengti viešųjų pirkimų procedūrų. Kritikai šios komisijos sudarymą vadina spaudimu žiniasklaidai ir kerštu žurnalistams už keliamus „valstiečiams“ nepatogius klausimus. Komisijos iniciatoriai pabrėžia ketiną aiškintis išskirtinai LRT finansus. Seimas yra nurodęs tyrimą baigti iki birželio 1-osios.

