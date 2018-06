Komisija balsavo dėl dviejų nutarimo projekto variantų: vienu siūlyta pritarti, kitu nepritarti ministro atsakymams, tačiau nei vienas nesurinko reikiamo balsų skaičiaus. Abiem atvejais už nutarimo projektą buvo šeši Seimo nariai, šeši – „prieš“, vienas susilaikė, pranešė komisijos pirmininkas socialdemokratas Julius Sabatauskas. Balsuodamas dėl abiejų variantų susilaikė Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Raimundas Martinėlis. Klausiamas, kodėl nepritarė „valstiečių“ deleguoto ministro K. Navicko atsakymams, jis teigė, kad „negalima taip traktuoti, ar aš nepritariu, ar pritariu“. „Tai nėra mano pozicija pritarimo ar nepritarimo, bet kokiu atveju sprendimą priims Seimas. Tegu sprendžia visi Seimo nariai“, – BNS sakė R. Martinėlis. Susiję straipsniai: Seimas balsuos dėl interpeliacijos aplinkos ministrui Navickui Ministras Navickas teigia nusišalinęs nuo buvusios darbovietės reikalų Klausiamas, ar jis palaiko aplinkos ministrą, R. Martinėlis atsakė, jog remia „Vyriausybės programą ir premjerą“. „Kiekvieno ministro sprendimuose yra įvairių momentų, ir gerų, ir blogų, ir nėra, kad šimtu procentų darytų optimalius iš šimtu procentų teisingus sprendimus“, – klausiamas, kaip vertina aplinkos ministro veiklą, atsakė parlamentaras. Seimo vicepirmininkė Rima Baškienė tuomet paskelbė pertrauką. Anot jos, šioje situacijoje galimos dvi alternatyvos: sudaryti naują komisiją arba kreiptis į Seimo kanceliarijos Teisės departamentą išaiškinimo. Prie interpeliacijos klausimo bus grįžtama 15.30 valandą. Antradienį Seime atsakydamas į Seimo narių klausimus K. Navickas socialdemokratų jam surengtą interpeliaciją siejo su Alytuje atliekamu tyrimu dėl dingusios medienos. „Alytaus padalinyje patikrinimas pradėtas gavus signalą apie galimai neteisėtą veiklą. Patikrinimo metu užfiksuoti reikšmingi neatitikimai tarp nukirstos ir oficialiai pajamuotos medienos kiekių. Daugiau informacijos įmonė atskleis pabaigus tyrimą“, – sakė K. Navickas. „Man tikrai labai nemalonu apie tai kalbėti, tačiau mano interpeliacijos ir šio tyrimo pradžios sutapimas kelia daug klausimų. Manau, jog tai tikrai ne sutapimas, todėl laikau pareiga tai viešinti ir siekti, kad valstybės turtas būtų naudojamas tinkamai, miškus prižiūrintys asmenys savo pareigas ir darbus atliktų tinkamai“, – kalbėjo ministras. Opozicija per interpeliacijos procedūrą K. Navickui uždavė klausimus dėl buvusios darbovietės „Baltijos aplinkos forumas“, padėties atliekų sektoriuje, miškų reformos įgyvendinimo. Atsakydamas į klausimus dėl buvusios darbovietės laimėtų projektų ministras teigė esąs nusišalinęs nuo bet kokių sprendimų, kurie gali būti susiję su šia viešąja įstaiga. K. Navickas nurodė, kad vos tapęs ministru deklaravo santykį su buvusia darboviete, be to, vėliau ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino nenustačiusi duomenų apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Žiniasklaidoje minėtas BAF 2016–2023 metais vykdomas daugiau nei 4 mln. eurų vertės projektas dėl nykstančių paukščių – meldinių nendrinukių – apsaugos, ministro teigimu, yra finansuojamas Europos Komisijai atrinkus šį projektą ir skyrus finansavimą. Vadinamuosiuose LIFE projektuose EK finansuoja iki 60 proc. tinkamų išlaidų. Ministras taip pat atmetė opozicijos interpeliacijos klausimuose jam keliamus priekaištus dėl netinkamos atliekų tvarkymo kontrolės ir dėl to galėjusios kilti žalos, kaip ir dėl jo vadybos ar kompetencijos stygiaus. Birželio pradžioje opozicija surinko 34 parašus po interpeliacija K. Navickui. Interpeliaciją pasirašė skirtingoms frakcijoms priklausantys parlamentarai, daugiausiai iš opozicijos, bet yra ir valdančiųjų atstovas – „valstiečių“ frakcijos narys Naglis Puteikis. Interpeliacijai pateikti reikia 29 parašų.

