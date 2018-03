Trečiadienį į komisijos posėdį kviečiama Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė Diana Vilytė, kiti tarnybos atstovai, LRT viešuosius pirkimus kuruojantys darbuotojai. „Klausime, kaip organizuoja pirkimus, ar buvo kokių nors pažeidimų fiksuota, jei buvo pažeidimų, kas buvo daroma, kad jų ateity būtų išvengta“, – BNS sakė komisijos vadovas „valstietis“ Arvydas Nekrošius. Komisija anksčiau yra išklausiusi LRT generalinį direktorių Audrių Siaurusevičių, jo pavaduotoją Rimvydą Paleckį, LRT tarybos vadovą Žygintą Pečiulį, LRT Administracinės komisijos pirmininką Tadą Šarapovą. Susiję straipsniai: LRT finansus tirianti Seimo komisija tęs Siaurusevičiaus apklausą LRT finansus tirianti Seimo komisija išklausys visuomeninio transliuotojo vadovus Komisiją LRT finansams tirti Seimas sudarė baigdamas rudens sesiją. Parlamentas yra nurodęs tyrimą atlikti iki birželio 1-osios. Komisijos iniciatoriai „valstiečiai“ teigia, kad komisija padės išsiaiškinti, ar nacionalinis transliuotojas tinkamai leidžia biudžeto lėšas. Tyrimo kritikai šios komisijos sudarymą vadina politiniu spaudimu žiniasklaidai. Komisijai pavesta nustatyti, ar LRT iš prodiuserių perkamos paslaugos atitinka rinkos kainas, ji taip pat turi nagrinėti LRT pirkimus, vadovybės struktūrą. Grupė parlamentarų yra kreipęsi į Konstitucinį Teismą, kad šis įvertintų, ar komisijos sudarymas nepažeidžia Konstitucijoje įtvirtintų žodžio laisvės principų. Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas sakė, kad sprendimas bus paskelbtas rudenį.

