STT direktoriaus pirmojo pavaduotojo kandidatūrą prezidentė Seimui svarstyti nutarė teikti antros kadencijos atsisakius dabartiniam tarnybos vadovui Sauliui Urbanavičiui. Frakcijų seniūnai pirmadienį BNS teigė negalintys pasakyti, kaip jų vadovaujami Seimo nariai balsuos dėl Ž. Bartkaus kandidatūros, bet patys apie kandidatą kalbėjo gana palankiai. Valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis pirmadienį tvirtino besitikintis, kad ši kandidatūra reiškia būsimą STT darbų tęstinumą. „Tikėkimės, kad ateityje STT darbo sumažės, bet dabar jo tikrai daug. Tikimės, kad jis ir toliau bus kryptingas bei sėkmingas“, – tvirtino Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas. Valdančiosios Socialdemokratų darbo frakcijos seniūnas Andrius Palionis BNS teigė teigiamai vertinantis prezidentės kandidatą. „Aš jo labai gerai nepažįstu, yra tekę keliskart susitikti dirbant Antikorupcijos komisijoje, vertinu teigiamai. Kadangi tai yra pirmasis dabartinio direktoriaus pavaduotojas, manau, kad tai tęstinumas“, – kalbėjo parlamentaras. Jam antrino ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos vadovė Rita Tamašunienė. Opozicinių konservatorių pirmininkas Gabrielius Landsbergis tvirtino nematantis priežasčių nepasitikėti prezidentės pateiktu kandidatu, tačiau turintis jam klausimų dėl STT išlikimo nepriklausoma institucija. „Aš tai vertinčiau kaip tęstinumą. Pastaruoju metu pasitikėjimas STT yra išaugęs, kritikos jos atžvilgiu girdime vis mažiau. Man atrodo, kad institucija gebėjo įrodyti esanti nepriklausoma ir dirbanti rimtai, atsakingai“, – BNS teigė politikas. Opozicinio Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas tvirtino, kad Ž. Bartkus „atrodo vertas pasitikėjimo“. Socialdemokratų partijos frakcijos vadovas Juozas Olekas jį apibūdino kaip profesionalų kandidatą. „Kaip sakoma, nauja šluota naujai šluoja, tad tikėtina, kad ir pokyčių bus“, – teigė Seimo narys. „Tvarkiečių“ seniūnas Vytautas Kamblevičius BNS atsisakė komentuoti prezidentės pasirinkimą, sakydamas, kad nepažįsta kandidato. Ž. Bartkus STT dirba nuo 1999 metų,direktoriaus pirmuoju pavaduotoju tapo 2013 metų balandį. Jis STT kuravo baudžiamojo persekiojimo, kriminalinės žvalgybos ir analitinės antikorupcinės žvalgybos sritis. Nuo 1997 metų veikiančios STT veikla apima korupcinių nusikaltimų tyrimą, korupcijos prevenciją ir visuomenės antikorupcinį švietimą.

